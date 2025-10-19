Ráfagas de hasta 80 km/h: el viento del norte pone en alerta a diez provincias

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a 10 provincias este domingo 19 de octubre. Las áreas serán afectadas por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

mapa_alertas - 2025-10-19T082429.997 Estas son las provincias afectadas este domingo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.