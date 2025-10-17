Alerta naranja: 100 mm de lluvia y ráfagas que superan los 100 km/h

Luego de varias semanas con pocos fenómenos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a una gran cantidad de provincias este viernes 17 de octubre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de las fuertes ráfagas los próximos días.
Alerta por fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Misiones, Corrientes y Chaco. El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas.
Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.
Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.
Recomendaciones
Muchas provincias se verán afectadas esta semana por la llegada de fuertes tormentas, por esta razón el Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de este fenómeno.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.