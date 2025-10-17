Alerta naranja: 100 mm de lluvia y ráfagas que superan los 100 km/h

Alerta por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Misiones, Corrientes y Chaco. El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas.

Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.