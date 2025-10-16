Alerta amarilla: vientos de hasta 90 km/h llegan al país este jueves 16 de octubre

Fuertes vientos llegan al país este jueves 16 de octubre y muchas provincias se verán afectadas por las fuertes ráfagas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a una gran cantidad de provincias este jueves 16 de octubre.
Alerta por fuertes vientos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a una gran cantidad de provincias. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.