A 10 días de las elecciones, los diputados y senadores que se quedan sin banca en la Legislatura

Foto: Senado de Mendoza

La apuesta de la oposición en las elecciones legislativas 2025

El Senado es la cámara más pareja: el oficialismo cuenta con 19 senadores y la oposición, en su conjunto, con otros 19.

De estos últimos, el peronismo cuenta con 10 –en dos bloques porque Diulio Pezzutti se separó del mayoritario-; Unión Mendocina, con 7; el Partido Verde, con uno, y el Partido Demócrata, también.

De todos ellos, 10 terminan mandato en 2026, por lo que sus reemplazantes serán elegidos en estas elecciones.

En la Cámara de Diputados, la oposición está más repartida, pero, en total, reúne a 20 legisladores: 9 del peronismo, en tres bloques; 3 de La Unión Mendocina, 1 del Partido Verde, 1 de Protectora, 1 del Partido de los Jubilados, 4 del PRO y 1 de Mejor Mendoza.

De todos ellos, terminan mandato 9 diputados en 2026.

Los senadores que se van en las elecciones 2025

La cámara alta está compuesta por 38 senadores, de los cuales la mitad se renueva en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La curiosidad que se repite cada cuatro años es que, quienes resulten electos recién asumirán su banca días antes del inicio del nuevo año legislativo, es decir, a fines de abril de 2026, momento en el que terminará el mandato de 19 de los actuales senadores.

Ángela Floridia, senadora UCR.jpg

Esos que pierden su banca –aunque algunos buscarán renovación- son:

Por Cambia Mendoza

Claudia Najul

Ángela Floridia

Fernanda Sabadín

Mario Ana

Martín Kerchner

Mariana Zlobec

Abel Freidemberg

Jésica Laferte

Alejandro Diumenjo

Por el Partido Justicialista

Gerardo Vaquer

Adriana Cano

Alejandro Bermejo (Cristina Gómez)

María Mercedes Derrache

Helio Perviú

Pedro Javier Serra

Alejandra Barro

Por la Unión Mendocina

Gabriel Pradines

Valentín González

Germán Vicchi

Los diputados que se van en las elecciones 2025

La Cámara de Diputados está compuesta por 48 legisladores, de los cuales la mitad se renueva cada cuatro años. Quienes resulten ganadores en estas elecciones, reemplazarán a los diputados cuyo mandato concluye en abril del 2026.

Los que dejan su banca son los siguientes:

Por Cambia Mendoza:

Jorge López

Cecilia Rodríguez

Evelin Pérez

Daniel Llaver

Giuliana Díaz

Claudia Salas

Ricardo Tribiño

José Manuel Vilches

Gisela Valdez

Mauricio Di Césare

Flavia Dalmau

Guillermo Mosso

Enrique Thomas

Gabriel Vilche

Mauricio Torres

Por el PRO:

Laura Balsells Miró

Por el Partido Justicialista:

Valentina Morán

Juan Pablo Gulino

Natalia Vicencio

Julio Villafañe

Gustavo Perret

Nilda Escudero

Por Protectora:

José Luis Ramón

Por el Partido Verde:

Emanuel Fugazzotto

Las elecciones legislativas se desarrollarán el 26 de octubre, con Boleta Única. En los departamentos que no desdoblaron, también se elegirán concejales.