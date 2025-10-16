Inicio Política Alfredo Cornejo
Alfredo Cornejo promulgó la ley que obliga a los jueces penales a trabajar por la tarde

Con este cambio impulsado por Alfredo Cornejo se imponen nuevas obligaciones, responsabilidades y estándares de gestión para los jueces penales de Mendoza

Por UNO
Alfredo Cornejo promulgó la ley para que los jueces realicen audiencias en las tardes. Imagen ilustrativa.
Alfredo Cornejo promulgó la ley para que los jueces realicen audiencias en las tardes. Imagen ilustrativa.

El gobernador Alfredo Cornejo promulgó este jueves ley que obliga a los jueces penales a trabajar en las tardes para concretar una mayor cantidad de audiencias y acelerar los tiempos de la Justicia.

Cornejo envió hace algunos meses la iniciativa a la Legislatura, con el objetivo de sumar más horas para la resolución de causas e hizo reformas en el sistema organizativo. La estadística mostraba que el 85% de las causas se resolvían solo en la mañana.

De esta manera, desde este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 9.666, el que actualiza el Código Procesal Penal (Ley N° 6.730), junto con disposiciones complementarias en las Leyes N° 8.008 (Ministerio Público Fiscal) y N° 9.040 (Fuero Penal Colegiado), que trae además otros cambios en la Justicia.

Las principales modificaciones a la justicia penal

  • Tribunal Penal Colegiado: podrá actuar de forma unipersonal o colegiada (3 jueces) según la complejidad del caso o solicitud de las partes.
  • Audiencias orales: deberán realizarse en plazos breves, registrarse digitalmente y publicarse en la web del Poder Judicial. Se sancionará a funcionarios o jueces que provoquen demoras injustificadas.
  • Transparencia: obligación de publicar resoluciones, sentencias y agendas de audiencias con datos de los magistrados y causas.
  • OGAP (Oficina de Gestión Administrativa Penal): se consolida como órgano de apoyo administrativo para organizar audiencias, distribuir causas, coordinar salas y garantizar eficiencia y trazabilidad en el sistema.
Polo Judicial.jpg
El cambio promulgado por Alfredo Cornejo busca que los jueces trabajen en la tarde y se avance con causas atrasadas. Imagen ilustrativa.

El cambio promulgado por Alfredo Cornejo busca que los jueces trabajen en la tarde y se avance con causas atrasadas. Imagen ilustrativa.

  • Ministerio Público Fiscal: se amplían las funciones del Fiscal Jefe y de los Ayudantes Fiscales, que podrán intervenir en audiencias, cámaras Gesell y procedimientos de flagrancia.
  • Uso de tecnología: se promueve la digitalización integral, videoconferencias y notificaciones electrónicas.

Repercusiones sobre la realización de audiencias penales en la tarde

Fuentes del Poder Judicial aguardan que se conozcan detalles de la reglamentación de la ley y cuáles son los recursos que se destinarán. Sobre todo, la duda apunta al personal administrativo existente para trabajar doble turno.

Además de los jueces penales, los defensores oficiales y los fiscales quedarán sometidos a la nueva realidad que implica la modificación del marco legal.

La promulgación de la Ley se da a pocos días de la presentación de su presupuesto por parte del Poder Judicial.

