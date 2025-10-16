Alfredo Cornejo promulgó la ley que obliga a los jueces penales a trabajar por la tarde

Cornejo envió hace algunos meses la iniciativa a la Legislatura, con el objetivo de sumar más horas para la resolución de causas e hizo reformas en el sistema organizativo. La estadística mostraba que el 85% de las causas se resolvían solo en la mañana.

De esta manera, desde este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 9.666, el que actualiza el Código Procesal Penal (Ley N° 6.730), junto con disposiciones complementarias en las Leyes N° 8.008 (Ministerio Público Fiscal) y N° 9.040 (Fuero Penal Colegiado), que trae además otros cambios en la Justicia.