En un video que contiene imágenes realmente impactantes, un joven robó una moto en Mar del Plata, se escapó en contramano en el centro de la ciudad, atropelló a un agente de tránsito y fue detenido en la intersección de las calles Moreno y Olázabal.
Video de película: un joven con pedido de captura robó una moto, atropelló a un policía y causó pánico
Un joven provocó un revuelo enorme en pleno centro de Mar del Plata, donde protagonizó una persecución tras robar una moto
El sospechoso tenía antecedentes, pedido de captura y la moto era robada. En la huida, pasó a escasos centímetros de peatones y delegaciones de los Juegos Bonaerenses que miraban con temor la situación.
El detenido perdió el control y cayó de la moto en inmediaciones de Moreno y Olazábal. Al corroborar sus datos personales, constataron que poseía pedido de captura activo y circulaba en un rodado con pedido de secuestro.
Video: escapó en moto y provocó un caos
Personal policial detectó a una persona con una actitud sospechosa en el centro marplatense y dio aviso al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Inmediatamente, las cámaras de seguridad siguieron cada movimiento del sospechoso que manejaba una moto de baja cilindrada.
Para ello, se armó un operativo policial que incluyó cuatro motos y un patrullero de la Policía Bonaerense para perseguirlo. En plena huida, el motociclista se llevó puesto a un efectivo policial que intentó detenerlo en la peatonal.
La persecución finalizó cuando el joven perdió el control de la moto y cayó en la esquina de Moreno y Olázabal, donde se descubrió que tenía pedido de captura y andaba en un vehículo con pedido de secuestro.
En las redes sociales, rápidamente se hizo viral el video de la persecución por calles marplatenses.
Video: un momento de pura adrenalina