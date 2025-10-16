Inicio Policiales Video
Video de película: un joven con pedido de captura robó una moto, atropelló a un policía y causó pánico

Un joven provocó un revuelo enorme en pleno centro de Mar del Plata, donde protagonizó una persecución tras robar una moto

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
En un video que contiene imágenes realmente impactantes, un joven robó una moto en Mar del Plata, se escapó en contramano en el centro de la ciudad, atropelló a un agente de tránsito y fue detenido en la intersección de las calles Moreno y Olázabal.

El sospechoso tenía antecedentes, pedido de captura y la moto era robada. En la huida, pasó a escasos centímetros de peatones y delegaciones de los Juegos Bonaerenses que miraban con temor la situación.

El detenido perdió el control y cayó de la moto en inmediaciones de Moreno y Olazábal. Al corroborar sus datos personales, constataron que poseía pedido de captura activo y circulaba en un rodado con pedido de secuestro.

La tranquilidad de Mar del Plata se vio sacudida por una persecución de un joven que tenía pedido de captura. El video es escalofriante.

Video: escapó en moto y provocó un caos

Personal policial detectó a una persona con una actitud sospechosa en el centro marplatense y dio aviso al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Inmediatamente, las cámaras de seguridad siguieron cada movimiento del sospechoso que manejaba una moto de baja cilindrada.

Para ello, se armó un operativo policial que incluyó cuatro motos y un patrullero de la Policía Bonaerense para perseguirlo. En plena huida, el motociclista se llevó puesto a un efectivo policial que intentó detenerlo en la peatonal.

El video que se viralizó en las redes, muestra cómo una persona escapa en moto por las calles de Mar del Plata.

La persecución finalizó cuando el joven perdió el control de la moto y cayó en la esquina de Moreno y Olázabal, donde se descubrió que tenía pedido de captura y andaba en un vehículo con pedido de secuestro.

En las redes sociales, rápidamente se hizo viral el video de la persecución por calles marplatenses.

Video: un momento de pura adrenalina

