Compró una pickup chocada por poco dinero, la arregló y se la regaló a su padre

Una vez que la Sierra volvió a rodar por sus propios medios, llegó la etapa de la pintura. El constructor instaló las piezas de la carrocería, pero notó que el color no era idéntico al original. Para solucionar este problema, aplicó una técnica de mezcla en la puerta trasera y así disimular la diferencia de tono. La pickup era tan grande que tuvo que sacar la puerta para poder trabajar con comodidad en el garaje, un arreglo que demuestra su ingenio.

sierra pickup El estado original de la pickup era realmente lamentable.

Durante el pintado, un pequeño tropiezo casi arruina todo. El hombre aplicó demasiada pintura en un área, lo que provocó un chorreo visible al secarse. La paciencia fue clave, ya que tuvo que esperar varios días para que secara por completo antes de lijar y pulir el error. El video captura su honestidad al admitir que, bajo ciertas luces, la puerta se ve "un poquito más clara".

Mientras avanzaba con la reconstrucción, aprovechó para instalar un kit de elevación de 3 pulgadas. Esta modificación le dio a la pickup una apariencia mucho más imponente. Debido a la nueva altura, la camioneta necesitaba estribos, por lo que el arreglo incluyó un sistema retráctil que se despliega al abrir la puerta.

Lujo y tecnología inesperada

La instalación de los estribos plegables con luces LED fue una de las grandes sorpresas. Este sistema magnético, que tardó unas dos horas en colocar, le dio un toque de modernidad a la pickup. También añadió una cubierta plegable para la caja, un pedido específico de su padre que no quería tener su caja de herramientas a la vista. El video muestra que este paso fue bastante rápido.

Dentro de la cabina, que estaba en buen estado general, la seguridad fue lo primero. El constructor reemplazó el airbag y los cinturones de seguridad. El cambio más notorio fue el sistema de infoentretenimiento, ya que la radio original fallaba. Instaló una enorme pantalla tipo "Tesla" y una nueva cámara de reversa. Este arreglo no solo modernizó el interior, sino que también sumó funciones como el control del aire acondicionado.

Los detalles finales marcaron la diferencia. Quitó todas las pegatinas del interior, hizo una limpieza profunda y acondicionó el cuero de los asientos. Para tapar un pequeño desgarro en el techo, usó parches termoadhesivos, una solución simple y efectiva. Finalmente, pulió un faro opaco y descontaminó la pintura para dejar la pickup reluciente, elevando su precio percibido.

El momento de la entrega

El proyecto finalizó justo a tiempo para el regreso de su padre. Aunque quedaban pendientes un par de detalles, como la luz del ABS y un nuevo parabrisas, el resultado era impresionante. La reacción de su padre al ver la pickup transformada no tiene precio. Quedó maravillado con los estribos retráctiles y la nueva pantalla gigante, un regalo que nació de la dedicación y el cariño de un hijo.