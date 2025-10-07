El Valle de Uco y el sur de Mendoza son los más afectados en el segundo día de heladas tardías sobre cultivos con brotes. Algunos sectores superaron los 5 grados bajo cero. El lunes este fenómeno también afectó cultivos de la zona Este. Todavía deben relevar los daños causados.
Tras el segundo día de heladas tardías, evalúan los daños que dejaron las bajas temperaturas en cultivos
El pronóstico del tiempo indica que este martes fue el último día de heladas tardías de la semana. Se evalúan los daños en productivas del sur y del Valle de Uco