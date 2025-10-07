Inicio Policiales baleado
Avanza la causa

Murió el hombre que fue baleado en la cabeza por un policía en Luján

La muerte de Federico García fue confirmada por los médicos del Hospital Central donde fue internado el lunes. El policía que le disparó sigue detenido

Federico García

Federico García, de 37 años, fue baleado por un policía que lo reconoció como el presunto autor de un robo. 

El hombre que fue baleado en la cabeza por un policía en Luján murió este martes en el Hospital Central. Los médicos constataron su muerte cerebral y esperan que su familia acepte donar sus órganos. Mientras, el policía que le disparó cuando intentó escapar, permanece detenido a disposición del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello.

Se trata de Federico García, de 37 años, quien en la mañana del lunes fue internado en muy grave estado en el Hospital Central con un disparo en la cabeza.

tiroteo luján delincuente policia 2
Federico García manejaba un auto cuando un policía lo reconoció como presunto autor de un robo, intentó escapar y terminó baleado.

El mismo había sido efectuado por un policía en un enfrentamiento ocurrido en calles Libertad y Azcuénaga, de Luján, donde el efectivo lo reconoció como quien le robó del interior de su auto varias pertenencias y su arma reglamentaria el viernes pasado.

García manejaba un Chevrolet Prisma cuando fue reconocido por el policía que estaba en un minimarket a metros del parque Ferri, de Luján.

El sospechoso fue baleado por un policía en Luján

Desde varios metros de distancia se identificó como policía, le pidió que se detuviera y en el momento que se acercó hasta el Prisma que manejaba el sospechoso, este aceleró y salió a toda velocidad.

Ante esta reacción, el efectivo sacó el arma reglamentaria que le habían dado nueva tras el robo, disparó 8 veces y uno de los proyectiles impactó en la cabeza de García.

Federico Garcia baleado en luján 3
El hombre baleado en la cabeza por un polic&iacute;a en Luj&aacute;n muri&oacute; este martes en el Hospital Central.

El presunto autor del robo avanzó algunos metros más, hasta que perdió el control del vehículo, volcó y chocó contra un auto estacionado. Quedó con las ruedas hacia arriba y Bomberos Voluntarios de Luján trabajaron para sacarlo.

Fue asistido por los médicos de una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias quienes constataron que tenía un disparo en la cabeza y lo trasladaron al Hospital Central, donde estuvo internado en terapia intensiva hasta que los médicos confirmaron a través de varios estudios que tenía muerte cerebral.

La situación del policía tras la muerte del sospechoso baleado

Mientras tanto, el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello avanza con la causa, ya que el policía que disparó 8 veces contra Federico García quedó detenido desde el lunes tras el enfrentamiento en Luján.

El investigador todavía espera el resultado de peritajes y otros informes para determinar la situación procesal del efectivo. En caso que sea imputado, la muerte del hombre baleado complicaría el panorama del policía. Se espera que la definición de Pirrello se conozca en el transcurso del día o mañana a la mañana.

