En su declaración, al ser consultada sobre si puede aportar datos personales de "Loco", respondió: "Se llama David, pero no tengo la menor idea del apellido. Es gordito, pelo cortito, morochito, de aproximadamente 30 años, nacionalidad peruano".

"Vive en la villa, creo que en la manzana 29. Conozco su casa, entras por un pasillo chiquito que entra a un callejón donde hay otro tope y luego está su casa, creo que la puerta es negra. Al lado vive una amiga y por eso lo vi entrar al señor muchas veces ahí", sumó.

casa triple crimen florencio varela El lugar donde fueron encontrados los cuerpos de las tres jóvenes.

"En realidad al Loco lo conozco como el ‘Tarta’ ya que cuando habla tartamudea. Es conocido en el barrio", recordó Mujica.

Además de la mujer, quien también mencionó a David fue Sotacuro, al explicar que fue contratado para un viaje en remise y, que después del caso fue amenazado, por lo que decidió fugarse a Bolivia por “miedo”.

Los investigadores tienen como principal sospecha que el "Tarta" fue quien llevó hasta el lugar a las tres víctimas del crimen de Florencio Varela por pedido de Tony Janzen Valverde Victoriano (Pequeño J).