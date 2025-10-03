Crimen de Florencio Varela: el macabro detalle que arrojó la autopsia a Lara Gutiérrez

En qué momento murió Lara Gutiérrez

La autopsia sobre el cuerpo de Lara Gutiérrez indicó que su muerte se produjo por una de las heridas que le seccionó la arteria carótida primitiva derecha. Esto provocó una pérdida masiva de sangre que la llevó a la muerte.

Este no es el único dato que contiene el informe forense, ya que también se señala que su cuerpo estaba en un avanzado estado de putrefacción y que, en el lugar, había diferentes elementos en la escena, entre ellos, una mordaza hecha con cinta plástica sobre la boca y el cuello, cinta en las rodillas, un cordón que ataba sus tobillos y un cuchillo de mesa con filo aserrado.

Redes posteo crimen Triple crimen: las 3 víctimas.

Crimen de Florencio Varela: el video de las torturas

Uno de los datos más siniestros del triple crimen de Florencio Varela es que las torturas a Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron transmitidas a través de una red social.

Esa transmisión fue hecha a través de un canal privado en el que habrían estado presentes unas 45 personas. De hecho, según la investigación, hay personas que han testificado haber visto el video en el que se mostraban las torturas.

Además, según los estudios médicos, Lara Gutiérrez se habría llevado la peor parte en las torturas antes de ser asesinada y sepultada junto a sus dos amigas.