Triple crimen de Florencio Varela: confirman que las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

Triple crimen de Florencio Varela: confirman que las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo

Según la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, las tres jóvenes fueron sometidas a una escabrosa tortura antes de ser asesinadas. Todo apunta a que Lara Gutiérrez fue en donde más se centraron.

A través de los informes de necropsia, se sabe que la menor de 15 años fue víctima de una violencia extrema y sistemática. Lara tenía cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada y un corte muy profundo en el cuello, que se presume fue la causa de su muerte.

Además, se detectaron quemaduras en las falanges de los dedos, realizadas mientras aún estaba con vida, lo que confirma el ensañamiento previo a su deceso.

Femicidio muerte chicas Femicidios de Brenda, Morena y Lara: las tres víctimas. Foto gentileza a24.com

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, que sería el responsable de la muerte de las tres jóvenes.