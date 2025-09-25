"Así le va a quien me roba": la advertencia del jefe narco mientras transmitía en vivo el triple crimen en Florencio Varela

Lara, Brenda y Morena: torturadas cruelmente y en vivo antes de ser asesinadas

Hasta el momento, suman 12 los detenidos por su presunta vinculación con el triple femicidio. Según las autopsias, a Lara le cortaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja.

Después de haber sido sometida a las torturas, Lara fue asesinada de una puñalada en el cuello. A Morena y Brenda les aplicaron puntazos. A Brenda le quebraron el cuello y la golpearon; a Morena la golpearon y le aplastaron la cabeza. Horas después, sus cuerpos fueron encontrados en el fondo de un pozo séptico en una vivienda de Florencio Varela.

florencio varela, femicidio Hasta el momento, la Policía ha detenido a 12 personas por el caso.

La hipótesis de la venganza narco como móvil del triple femicidio fue aportada por una mujer que figura entre los primeros cuatro sospechosos detenidos. Según fuentes de la investigación, el jefe narco ordenó que sus subordinados se conectaran a la red social para que todo el mundo recibiera el mensaje. Así terminan los que le roban.

Al revisar el celular de uno de los sospechosos, los efectivos de la policía bonaerense descubrieron que el jefe narco hizo una transmisión en vivo de las torturas, como se dijo, a modo de advertencia.

Narcos y redes sociales: el antecedente

Hace tres años, una banda narco transmitió cómo le cortaban los dedos al encargado de un búnker de venta de droga en la villa Sarmiento, en San Martín. Es decir, no es la primera vez que los narcos recurren a las redes sociales para transmitir en vivo este tipo de torturas.

Brenda, Lara y Morena habrían sido asesinadas el 20 de septiembre entre las 3 y las 6, en Florencio Varela, entre seis y diez horas después de que fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, correspondiente al partido de La Matanza.