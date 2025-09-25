Inicio Policiales Florencio Varela
Crimen de Florencio Varela

Crimen de Florencio Varela: el conmovedor posteo de la hermana de Lara, una de las víctimas

La hermana de Lara Gutiérrez, una de las víctimas del crimen en Florencio Varela, dejó un mensaje enigmático en su cuenta de Instagram

Paula Alonso
Paula Alonso
El triple crimen de Florencio Varela sigue conmocionando a todo el país, ya que siguen apareciendo datos escalofriantes no solo del modus operandi de la banda narco que mató a Lara, Morena y Brenda.

Ahora se conoció el conmovedor posteo que realizó Agostina, la hermana de Lara Morena Gutiérrez, una de las víctimas de este femicidio.

¿Qué dijo la hermana de Lara Moreno Gutiérrez?

La hermana de Lara escribió en sus redes sociales: "Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos. Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís acusar que yo entregué a mi hermana, h… de p…".

Este posteo ahora está siendo investigado por la Justicia, ya que precisan descubrir a quién iba dirigido. La principal hipótesis de este triple crimen relaciona a una banda de narcotraficantes peruanos porque, supuestamente, una de las mujeres asesinadas se habría quedado con un alijo de cocaína.

El posteo de Agostina está relacionado o hace mención a un hecho que afectó a Luz, prima de Lara, quien le contó a los medios de comunicación que habían tiroteado la casa de Gutiérrez desde una moto. "No había nadie en el lugar, pero fueron varias detonaciones", dijo la joven. Este ataque ocurrió a la altura de los monoblocks 4 y 5 de La Tablada.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó que las jóvenes fueron sometidas a torturas previas a ser asesinadas y que esos ataques fueron transmitidos en directo a través de una red social en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas. Lara habría sido una de las víctimas que más sufrió físicamente.

Según lo que se pudo conocer de las autopsias, a Lara Gutiérrez le cortaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja. Después de haber sido sometida a las torturas, la adolescente de 15 años fue asesinada de una puñalada en el cuello.

En cuanto a Morena y Brenda, ambas sufrieron puntazos. A la primera mencionada la golpearon y le aplastaron la cabeza; a Brenda, en tanto, le quebraron el cuello.

