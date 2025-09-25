Crimen de Florencio Varela: el conmovedor posteo de la hermana de Lara, una de las víctimas

Este posteo ahora está siendo investigado por la Justicia, ya que precisan descubrir a quién iba dirigido. La principal hipótesis de este triple crimen relaciona a una banda de narcotraficantes peruanos porque, supuestamente, una de las mujeres asesinadas se habría quedado con un alijo de cocaína.

Crimen Florencio Varela posteo hermana Lara Mensaje publicado por Agostina Gutiérrez en sus historias de Instagram.

El posteo de Agostina está relacionado o hace mención a un hecho que afectó a Luz, prima de Lara, quien le contó a los medios de comunicación que habían tiroteado la casa de Gutiérrez desde una moto. "No había nadie en el lugar, pero fueron varias detonaciones", dijo la joven. Este ataque ocurrió a la altura de los monoblocks 4 y 5 de La Tablada.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó que las jóvenes fueron sometidas a torturas previas a ser asesinadas y que esos ataques fueron transmitidos en directo a través de una red social en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas. Lara habría sido una de las víctimas que más sufrió físicamente.

Según lo que se pudo conocer de las autopsias, a Lara Gutiérrez le cortaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja. Después de haber sido sometida a las torturas, la adolescente de 15 años fue asesinada de una puñalada en el cuello.

Crimen Florencio Varela familia Familiares de las víctimas del crimen en Florencio Varela.

En cuanto a Morena y Brenda, ambas sufrieron puntazos. A la primera mencionada la golpearon y le aplastaron la cabeza; a Brenda, en tanto, le quebraron el cuello.