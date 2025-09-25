Femicidio en Florencio Varela: el escalofriante detalle sobre el hallazgo de los cuerpos

Femicidio en Florencio Varela: cómo fueron encontrados los cuerpos

Los principales periodistas de policiales de la provincia de Buenos Aires, revelaron los detalles que brindaron las fuerzas policiales al momento del hallazgo de los cuerpos de Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo. Las tres jóvenes, de 20, 20 y 15 años, se encontraban desaparecidas desde el viernes de la semana pasada.

El hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes se dio en una casa de Florencio Varela durante la mañana del miércoles. En este sitio, los policías irrumpieron en la vivienda y encontraron a dos personas limpiando manchas que resultaron ser sangre en una pared, lo cual fue comprobado con reactivos de luminol.

De acuerdo a las revelaciones de la policía, llegaron con esta vivienda gracias al rebote de señales de celular de la joven de 15 años.

Femicidio muerte chicas Femicidios de Brenda, Morena y Lara: prostitución, trata de menores, 300 dólares y una misteriosa llamada. Foto gentileza a24.com

El detalle más escalofriante, que refleja la violencia del triple femicidio, ronda en torno al estado de los cuerpos de las tres chicas. Según las declaraciones de los policías presentes, los cuerpos se encontraban descuartizados y desmembrados, enterrados en el patio de la vivienda.

Las dos personas que se encontraban en la vivienda intentando tapar las manchas de sangre, que están vinculados con el triple femicidio, quedaron detenidas.

Así ocurrió el triple femicidio en Florencio Varela

Durante la noche del viernes, las tres jóvenes fueron contratadas por un grupo de hombres para estar presentes en una fiesta. Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela eran trabajadoras sexuales reconocidas de la zona, y el contacto surgió con este objetivo, oferta que aceptaron por 300 dólares para cada una de ellas.

Las tres chicas estaban a la espera de un auto de aplicación para ir al lugar, pero lo cancelaron al recibir la propuesta de que, quienes la contrataban, se ofrecían a buscarlas por la zona. Estas personas fueron en una camioneta blanca, con una patente adulterada.

florencio varela, crimen Aún no hay mucha claridad sobre lo ocurrido alrededor de este femicidio en Florencio Varela.

Todo apunta a que las jóvenes se habrían dado cuenta de que estaban siendo secuestradas en el momento en el que esta camioneta Chevrolet Tracker cambió el rumbo hacia la villa 1-11-14.

De acuerdo a una de las hipótesis, el "capo" de la cocaína de la villa 1-11-14, un hombre de nacionalidad peruana, habría sido el autor del femicidio, al menos intelectual. Este hombre habría actuado en venganza, ya que algunas versiones indicaban que las chicas se habrían quedado con dinero en un encuentro anterior que tuvieron en la zona de Flores, en lo que sería considerado un ataque de viudas negras.