Femicidios en Florencio Varela: el misterioso mensaje de la hermana de Lara y la nueva pista narco.

Esta publicación despertó la curiosidad de los investigadores, por lo que en las próximas horas podrían surgir novedades de importancia si se logra dar con el destinatario del posteo.

¿A quién le habla? ¿Quién es Lety? ¿Conoce Agostina a "los peruanos" a los que hace referencia?... Todas esas preguntas están ahora en manos de los investigadores y no se descarta que en las próximas horas la hermana de Lara sea llamada por la fiscalía a declarar, siempre en calidad de testigo.

Qué se sabe del triple femicidio

La investigación sobre los asesinatos de Brenda, Morena y Lara se encuentra en pleno proceso y más allá de las cuatro detenciones, sólo se sabe que las tres chicas se subieron a una camioneta blanca a metros de la rotonda de La Tablada, en la Avenida Crovara.

La investigación por los asesinatos de Brenda, Morena y Lara está en plena etapa de deficiones y pueden surgir nuevas pistas.

A partir de ese momento, se desconoce hacia donde fueron llevadas. El hallazgo de los cuerpos en el patio de una vivienda de Florencio Varela provocó un inmenso solar entre sus familiares y vercinos. Pero las investigaciones están orientadas a establecer qué recorrido hicieron en ese vehículo, y donde estuvieron antes de ser asesinadas.

Las pistas apuntan a un hombre de nacionalidad peruana que sería líder de una organización narco, que habría actuado por venganza. Es que algunas versiones indicaban que las chicas se habrían quedado con dinero en un encuentro anterior que tuvieron en la zona de Flores.

Por eso las pericias apuntan a una casa de la villa 1-11-14, denominada como "el área peruana" del barrio, que dominan los grupos narcos de esa nacionalidad y donde las chicas habrían sido llevadas una vez que fueron leventadas cerca de sus casas, en La Matanza.