Femicidios de Brenda, Morena y Lara: prostitución, trata de menores, 300 dólares y una misteriosa llamada.

Luego del hallazgo de las chicas asesinadas en el patio de la vivienda situada en Florencio Varela, los familiares reconocieron los cuerpos en la DDI de La Matanza, a través de una serie de imágenes que los investigadores les mostraron para que no tuvieron acceso directo a los cadáveres.

A partir de ese momento, los investigadores lanzaron un operativo de búsqueda para dar con un hombre de nacionalidad peruana, que sería el líder de una organización delictiva narco que trafica estupefacientes en el barrio 1-11-14 de Flores, y otras zonas cercanas a la villa.

Las tres jovencitas justamente ejercían habitualmente la prostitución en el barrio porteño de Flores, según reconocieron algunos familiares, por lo que los investigadores tratan de individualizar al líder narco en ese sector.

La camioneta blanca, el principio del fin

Brenda, Morena y Lara fueron vistas por última vez el viernes último en la rotonda de La Tablada, en Monseñor Bufano y Crovara. De acuerdo a lasimágenes de las cámaras de seguridad analizadas por la DDI de La Matanza, las tres chicas ascendieron a metros de la estación de servicio de manera voluntaria a una camioneta blanca.

Según el informe de los investigadores, sus teléfonos celulares dejaron de emitir señal. En ese caso se establece que el sábado a la noche, los dispositivos se apagaron de manera simultánea, situación que supone un movimiento coordinado o la intervención de terceros.

Con esa información disponible, el fiscal a cargo de la causa, Gastón Duplaá, ordenó un inmediato relevamiento de las cámaras situadas en distintos puntos de La Matanza y en la Ciudad de Buenos Aires. De manera simultánea, se solicitaron informes sobre los movomientos en las últimas horas de Migraciones, el SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda) y otros organismos nacionales, por la posible relación del caso con un secuestro con fines de trata de personas, según el informe de a24.com.

Ademas, los investigadores lograron reunir información de importancia que aportaron los propios familiares de las chicas desaparecidas. En ese sentido, la madre de una de las jóvenes admitió que las tres ejercían trabajo sexual y que habían comentado que iban a tener un encuentro con personas que les habrían prometido pagarles 300 dólares a cada una.

“Yo escuché que eran unos bolivianos”, le comentó la mujer al canal LN+. En medio de la entrevista, el abuelo de Morena agregó un dato muy importante al indicar que en los últimos intercambios, las jóvenes cancelaron un viaje de la aplicación Didi porque “nos vienen a buscar”.

Ese comentario generó entonces una nueva pista en la investigación ya que tenía que ver con los momentos previos al apagón de sus dispositivos electrónicos.

Femicidio muerte jovenes Las tres jovenes asesinadas y luego halladas en una casa de Florencio Varela, fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada. Foto gentileza a24.com

Mientras que Federico, primo de Brenda y Morena, confirmaba claramente lo que hasta el momento sonaba como un rumor al afirmar que “ellas estaban ejerciendo trabajo sexual a cambio de dinero. Lo confirmaron las madres, aunque el 99% de la familia no lo sabía”.

En diálogo con a24, el joven relató que las tres salieron juntas el viernes y que nunca más volvieron a tener noticias suyas. “Son chicas de comunicarse, de avisar dónde están, de mandar ubicación en tiempo real. El viernes a la noche eso no pasó”, destacó Federico, quien además indicó que sus redes sociales mostraron publicaciones que luego fueron borradas, lo que refuerza la hipótesis de que alguien pudo haberlas obligado a eliminar contenido.

A su vez Salomé, tía de Brenda y Morena, se refirió a algunas intimidades de las chicas: “Las conozco de chiquitas, tienen ilusiones, sueños. Brenda trabajaba en un kiosco, Morena hacía changas, y como familia nunca imaginamos otra cosa”, contó la mujer, quien además dejó una reflexión generacional: “Los chicos de hoy no son como antes, están en las redes, en chats, en cosas que uno no puede controlar”.

En La Matanza y en distintos puntos del conurbano, previo a la aparición de los cuerpos, familiares, amigos y vecinos organizaron marchas para pedir por la aparición con vida de Brenda, Morena y Lara. “Queremos que vuelvan a casa, que sea todo un mal sueño”, pidió en ese momento Salomé entre lágrimas.

Trata, fiesta o secuestro, las posibles hipótesis

Las hipótesis que baraja la Justicia bonaerense tienen distintas líneas de investigación, aunque sobresalen tres más importantes.