rocio collado femicidio san rafael Rocío Collado, la víctima del femicidio en San Rafael.

Las pruebas del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

El fiscal del caso enumeró varias de las evidencias para reconstruir lo que ocurrió aquel 25 de agosto pasado, en horas de la tarde, en el domicilio donde la pareja convivía en calle Independencia al 1639. Por un lado, se encuentra el llamado al 911 que realizó el propio padre de Yamil Yunes para alertar que su hijo estaba delirando y que sospechaba que "se mandó una macana".

Es que ese mismo día, el progenitor había sido alertado por un vecino de la pareja que su hijo se estaba comportando en forma extraña. Incluso lo vio realizar maniobras anormales con su camioneta Fiat Forino en horas de la tarde.

Justamente ese rodado fue el que se encontró estacionados a algunos kilómetros de la casa, abandonado y con el cadáver de Rocío Collado en su interior. El cuerpo estaba decapitado, aunque la autopsia determinó que el motivo de la muerte fue asfixia por estrangulamiento.

marcha por rocio collado Se realizaron manifestaciones tras el femicidio de Rocío Collado. Foto: Ni Una Menos Mendoza

El fiscal agregó que una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre con las mismas características de Yamil Yunes dejó estacionado el vehículo en ese lugar. Además del cuerpo de la víctima, en el vehículo se encontró un DVR que está siendo analizado ya que creen que tiene imágenes del momento del femicidio. Es que en la casa de la pareja se detectó que las cámaras internas habían sido arrancadas.

Otra evidencia importante es un diario personal que tenía Rocío Collado y que fue entregado a la Justicia por su hermana tras el femicidio. En ese cuaderno hay varias anotaciones de puño y letra de la docente. En una de ellas, rezaba "todavía recuerdo cuando me han apretado el cuello y me quedó doliendo".