Un camión recolector volcó en la Costanera, derribó un árbol y provocó demoras en el tránsito

Como consecuencia del impacto, el camión volcó sobre si costado izquierdo justo en el carril derecho de la mano norte de la Costanera. Parte del rodado quedó sobre la calzada y otra sobre el separador con la lateral este, donde derribó un árbol que cayó por completo sobre la lateral este.

En el recolector viajaban tres personas, quienes sufrieron heridas leves pero estaban en shock, al igual que los dos ocupantes de la camioneta utilitaria. Se les hizo el test de alcoholemia a los dos conductores y los resultados fueron negativos.

Demoras en el tránsito por el accidente en Guaymallén

El camión obstaculizó el carril derecho de la Costanera en la mano hacia el norte, donde antes del amanecer estaba solo señalizado por una cinta de peligro.

Luego, llegó un móvil de la Policía que se instaló sobre el segundo carril de la derecha, por lo que los vehículos en la hora pico tenían solo dos carriles para avanzar, lo que generó un cuello de botella en la zona.

accidente costanera y saavedra guaymallén 3 Los ocupantes del camión y la camioneta que tuvieron el accidente solo sufrieron heridas leves Foto: Soledad Segade/ Diario UNO

Mientras, esperaban que llegara una grúa y otras máquinas para poder enderezar el camión y sacarlo de allí luego del accidente. Además, personal de Guaymallén debía cortar el árbol que quedó sobre la lateral este de la Costanera y así poder liberar la calzada.