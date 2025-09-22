Evita salir durante lluvias muy fuertes
La llegada oficial de la primavera a Mendoza se hace sentir con fuerza en el termómetro provincial. Se comienzan a sentir las temperaturas más elevadas, pero aún se pueden esperar lluvias en la provincia de Mendoza. A continuación te contaremos todos los detalles sobre esta nueva posibilidad, según MeteoRed.

Lluvia en Mendoza

Según el pronóstico, la semana actual presenta un panorama térmico en constante ascenso, con temperaturas mínimas que arrancan desde los 19 grados en los primeros días. Esta progresión gradual es característica del período de transición estacional, donde los sistemas meteorológicos van cediendo paso a condiciones más estables y cálidas.

El incremento térmico se hará más evidente hacia el final de la semana, cuando las máximas alcancen los 29 grados, marcando un contraste significativo con las temperaturas invernales que predominaron durante los últimos meses.

Este d&iacute;a de la semana se esperan que vuelvan las lluvias a la provincia

Sin embargo, el viernes 26 de septiembre se espera un 60% de probabilidades de lluvia hacia las 18 horas, según Meteored, lo que podría brindar un respiro a las altas temperaturas y aportar la humedad necesaria para el despertar de la vegetación.

El panorama climático para la semana entrante presenta características aún más definidas del avance primaveral. El lunes 29 de septiembre marcará un hito térmico con temperaturas que tocarán los 30 grados, consolidando el establecimiento de la nueva estación en territorio mendocino.

De todas maneras, la semana cerrará con un leve descenso de 2 grados, llevando las temperaturas máximas a 28°C

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • Evitá actividades al aire libre
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

