lluvia mendoza Este día de la semana se esperan que vuelvan las lluvias a la provincia

Sin embargo, el viernes 26 de septiembre se espera un 60% de probabilidades de lluvia hacia las 18 horas, según Meteored, lo que podría brindar un respiro a las altas temperaturas y aportar la humedad necesaria para el despertar de la vegetación.

El panorama climático para la semana entrante presenta características aún más definidas del avance primaveral. El lunes 29 de septiembre marcará un hito térmico con temperaturas que tocarán los 30 grados, consolidando el establecimiento de la nueva estación en territorio mendocino.

De todas maneras, la semana cerrará con un leve descenso de 2 grados, llevando las temperaturas máximas a 28°C

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

lluvia torrencial Toma las medidas necesarias para cuidarte