Caos, disparos y piedrazos en el Acceso Este tras el accidente del camión lleno de carne

Impacientes, decenas de personas comenzaron a pelear con los efectivos que no los dejaban avanzar para acceder hasta las reses. Esto provocó un gran malestar de la gente que agredió a los policías a piedrazos.

El personal de Seguridad recibió la orden de disuadir el caos y disparó al aire para que quienes estaban causando disturbios se alejaran del lugar, y así evitar que accedieran hasta donde quedó el camión con la carne.

Entre tanto, el propietario de las reses se acercó con otro vehículo para retirar la mercadería del lugar. Parte de todo el operativo quedó registrado por el fotógrafo Nicolás Rios:

Embed - Un camión lleno de carne cayó del Acceso Este, en Guaymallén, y hubo caos

Complicaciones en el tránsito tras el accidente

La situación provocó demoras y complicaciones en el tránsito. La Policía realizó cortes no solo para que vehículos eviten el accidente, sino también para impedir que la gente de acercara al camión volcado.

El hecho ocurrió pasadas las 11, en una hora pico que incluye el horario de salida e ingreso de colegios y de la Universidad Juan Agustín Maza, cuando un camión cargado con carne circulaba por el Acceso Este hacia el este, pero cayó del puente hacia calle Cañadita Alegre, a pocos metros de la empresa de transporte Camionera Mendocina.

accidente acceso este carne camión 2 La Policía hizo cortes para desviar el tránsito y evitar que la gente llegara hasta el camión lleno de carne tras el accidente en Guaymallén. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Como consecuencia del accidente, el camión quedó atravesado en ese puente e interrumpió la circulación de los vehículos. La Policía montó en pocos minutos un amplio operativo para desviar a los conductores.