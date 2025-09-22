Inicio Policiales Accidentes en Mendoza
Un camión lleno de carne cayó del Acceso Este y convocaron a Infantería para evitar robos

El accidente ocurrió en Acceso Este y Cañadita Alegre (Guaymallén), cuando un camión fue impactado por un utilitario. El rodado mayor cayó y volcó su carga de carne

El accidente del camión dejó carne tirada por todos lados a la vera del Acceso Este.

Un accidente con al menos un herido de gravedad tuvo lugar este lunes cerca del mediodía en Acceso Este -mano hacia el este-, en la intersección con calle Cañadita Alegre (Guaymallén). La carga quedó a la intemperie, muchos curiosos se acercaron y las autoridades convocaron al cuerpo de Infantería de la Policía de Mendoza para controlar la situación.

Las impactantes imágenes que comenzaron a circular muestran que el camionero perdió el control del rodado y cayó sobre Cañadita Alegre, por donde también pasan vehículos, aunque afortunadamente no aplastó a ninguno de los conductores que circulaban por ahí.

El camión siniestrado obstruyó el tránsito de calle Cañadita Alegre.

La cabina del camión quedó destruida y el chofer estaba atrapado adentro.

Otra perspectiva del camión que cayó del Acceso Este.

Cómo fue el accidente del camión con carne en Acceso Este

Jorge, un testigo del accidente en Acceso Este, fue entrevistado por Pablo Gamba -periodista de Radio Nihuil- y relató: "Vimos al camión caído... el chofer sacaba la mano por la ventanilla. Al acercarnos nos dimos cuenta de que estaba trabado por el cinturón de seguridad. Eso era peligroso, porque el camión perdía combustible. Entonces logramos cortar la cinta junto a otro chico que me ayudó".

"El chofer sacaba la mano por la ventanilla", recordó uno de los testigos del accidente en Acceso Este.

La calle Cañadita Alegre quedó bloqueada. En la zona suele haber gran actividad los días de semana.

La carne quedó al sol, expuesta.

Cuando el conductor salió de la cabina, aseguró que estaba bien. "Pero más tarde se lo veía confundido. Nos pidió que llamáramos a su jefe para contarle lo que había ocurrido. Tenía golpes en el pecho, las piernas y unos cortes en la cabeza", continuó su relato el testigo.

Trascendió que el choque con un utilitario habría sido la causa de que el rodado mayor cayera del Acceso, rompiendo el guardarraíl y desbarrancando.

En las inmediaciones se vio a un utilitario que habría participado del accidente.

El guardarraíl que rompió el camión antes de desbarrancar desde el Acceso Este.

El accidente pudo haber sido mucho peor. Por suerte, ningún vehículo quedó abajo del camión.

El chofer del camión tiene heridas de gravedad, pero su vida está fuera de peligro tras el accidente en Acceso Este.

Ante la afluencia de gente -se cree que algunos de los presentes podrían estar interesados en llevarse la carne-, se convocó al cuerpo de Infantería, como modo de asegurar la situación hasta que se terminen los peritajes y se decida qué hacer con la carga.

En estos dos videos, el informe de Pablo Gamba desde el lugar del hecho:

Las primeras informaciones dicen que el chofer tiene politraumatismos graves, aunque su vida no corre peligro y está siendo atendido por médicos.

Trabaja en el lugar personal de Bomberos y de la Policía. Pasadas las 13, la calle Cañadita Alegre estaba cortada y el Acceso Este tenía algunas demoras, con circulación restringida.

