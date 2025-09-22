Un camión lleno de carne cayó del Acceso Este y convocaron a Infantería para evitar robos

accidente camión acceso este La cabina del camión quedó destruida y el chofer estaba atrapado adentro. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

accidente acceso este cañadita alegre carne Otra perspectiva del camión que cayó del Acceso Este. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil.

Cómo fue el accidente del camión con carne en Acceso Este

Jorge, un testigo del accidente en Acceso Este, fue entrevistado por Pablo Gamba -periodista de Radio Nihuil- y relató: "Vimos al camión caído... el chofer sacaba la mano por la ventanilla. Al acercarnos nos dimos cuenta de que estaba trabado por el cinturón de seguridad. Eso era peligroso, porque el camión perdía combustible. Entonces logramos cortar la cinta junto a otro chico que me ayudó".

cabina camión volcado carne acceso este "El chofer sacaba la mano por la ventanilla", recordó uno de los testigos del accidente en Acceso Este.

accidente acceso este operativo policial La calle Cañadita Alegre quedó bloqueada. En la zona suele haber gran actividad los días de semana. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

vuelco accidente camión carne acceso este 2 La carne quedó al sol, expuesta. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Cuando el conductor salió de la cabina, aseguró que estaba bien. "Pero más tarde se lo veía confundido. Nos pidió que llamáramos a su jefe para contarle lo que había ocurrido. Tenía golpes en el pecho, las piernas y unos cortes en la cabeza", continuó su relato el testigo.

Trascendió que el choque con un utilitario habría sido la causa de que el rodado mayor cayera del Acceso, rompiendo el guardarraíl y desbarrancando.

accidente utilitario camión acceso este carne En las inmediaciones se vio a un utilitario que habría participado del accidente. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

accidente camión carne acceso este utilitario choque Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

vuelco accidente camión acceso este guardarrail El guardarraíl que rompió el camión antes de desbarrancar desde el Acceso Este. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

carne vuelco accidente acceso este Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

vuelco accidente camión carne acceso este El accidente pudo haber sido mucho peor. Por suerte, ningún vehículo quedó abajo del camión. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

accidente camión carne acceso este ambulancia herido El chofer del camión tiene heridas de gravedad, pero su vida está fuera de peligro tras el accidente en Acceso Este. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

accidente carne camión acceso este Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

vuelco accidente camión carne acceso este Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Ante la afluencia de gente -se cree que algunos de los presentes podrían estar interesados en llevarse la carne-, se convocó al cuerpo de Infantería, como modo de asegurar la situación hasta que se terminen los peritajes y se decida qué hacer con la carga.

En estos dos videos, el informe de Pablo Gamba desde el lugar del hecho:

Embed - Volcó un camión con carne en Acceso Este y Cañadita Alegre

Embed - Volcó un camión con carne en Acceso Oeste y Cañadita Alegre (Guaymallén)

Las primeras informaciones dicen que el chofer tiene politraumatismos graves, aunque su vida no corre peligro y está siendo atendido por médicos.

Trabaja en el lugar personal de Bomberos y de la Policía. Pasadas las 13, la calle Cañadita Alegre estaba cortada y el Acceso Este tenía algunas demoras, con circulación restringida.