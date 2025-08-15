Accidente en Lavalle: dos hombres murieron y otras 3 personas quedaron heridas de gravedad

accidente muerte camioneta volcada lavalle 2 El trágico accidente ocurrió pasadas las 22.30 del jueves en Lavalle. Foto: Gentileza

Como consecuencia, la camioneta volcó y chocó contra un árbol. Vecinos y otras personas que pasaron justo en el momento del accidente llamaron al 911 para pedir la asistencia policial y de ambulancias.

Las víctimas del accidente en Lavalle

Bomberos Voluntarios de Lavalle, policías y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado trabajaron rápidamente en el lugar para auxiliar a las víctimas quienes habían quedado atrapadas dentro de la camioneta.

Los dos jóvenes de 18 y 19 años habían salido despedidos de la camioneta y los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado confirmaron que habían muerto.

Una vez que las otras tres víctimas fueron sacadas del interior de la camioneta donde habían quedado atrapadas. Los médicos constataron que las dos mujeres de 17 y 19 años tuvieron traumatismo encéfalocraneano como consecuencia del accidente y fueron trasladadas al Hospital Central. Mientras que el hombre d e21 añis sufrió fractura de una vértebra y fue llevado al Hospital Lagomaggiore.