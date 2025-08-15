Inicio Policiales accidente
Tragedia

Accidente en Lavalle: dos hombres murieron y otras 3 personas quedaron heridas de gravedad

Las víctimas del accidente circulaban en una camioneta por la ruta 142, en Lavalle. El conductor perdió el control, volcaron y chocaron contra un árbol

El accidente de una camioneta en Lavalle dejó 2 muertos y 3 heridos de gravedad. Foto: Gentileza

Dos jóvenes de 18 y 19 años murieron, mientras que dos chicas de 17 y 18 años y un hombre de 21 años tuvieron heridas de gravedad tras un accidente ocurrido en Lavalle. Bomberos trabajaron en el lugar para sacar a las víctimas, mientras que los médicos de una ambulancia constataron que dos de ellos estaban sin vida.

Las víctimas del accidente fueron identificadas como Matías Joaquín Brito, de 18 años, y Axel Armando Vega, de 19 años.

El accidente ocurrió pasadas las 22.30 del jueves cuando tres hombres y dos mujeres viajaban en una camioneta Toyota Hilux gris por la ruta 142 hacia el este. A la altura de calle Rodríguez, en la zona de Gustavo André, Lavalle, el conductor perdió el control del vehículo.

accidente muerte camioneta volcada lavalle 2
El trágico accidente ocurrió pasadas las 22.30 del jueves en Lavalle.

Como consecuencia, la camioneta volcó y chocó contra un árbol. Vecinos y otras personas que pasaron justo en el momento del accidente llamaron al 911 para pedir la asistencia policial y de ambulancias.

Las víctimas del accidente en Lavalle

Bomberos Voluntarios de Lavalle, policías y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado trabajaron rápidamente en el lugar para auxiliar a las víctimas quienes habían quedado atrapadas dentro de la camioneta.

Los dos jóvenes de 18 y 19 años habían salido despedidos de la camioneta y los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado confirmaron que habían muerto.

Una vez que las otras tres víctimas fueron sacadas del interior de la camioneta donde habían quedado atrapadas. Los médicos constataron que las dos mujeres de 17 y 19 años tuvieron traumatismo encéfalocraneano como consecuencia del accidente y fueron trasladadas al Hospital Central. Mientras que el hombre d e21 añis sufrió fractura de una vértebra y fue llevado al Hospital Lagomaggiore.

