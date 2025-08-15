El reactor de IMPSA llegó a calle Boedo y el megaoperativo hacia YPF tardará más de lo previsto

reactor impsa ypf mendoza El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Todo comenzó a las 5.10 cuando salió el camión con el reactor de 450 toneladas cargado en la parte trasera desde los galpones de la empresa IMPSA, ubicado en las inmediaciones del carril Rodríguez Peña, en el departamento de Godoy Cruz.

Embed - ¡Movieron al reactor más grande de Argentina por las calles de Mendoza!

El megaoperativo con el recorrido del reactor de IMPSA

El megaoperativo avanzó durante una hora y media aproximadamente por el carril Rodríguez Peña en dirección hacia el oeste y cerca de las 6.40 llegó hasta la intersección con Acceso Sur, arteria donde se produjo un corte total del tránsito y luego, congestión vehicular a la altura de Sarmiento, aunque el andar ya es normal en esa zona.

Embed - ¡Movieron al reactor más grande de Argentina por las calles de Mendoza!

reactor impsa YPF traslado El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

El camión cruzó hasta la lateral oeste del Acceso Sur, por donde continuó su recorrido hacia el sur.

En el primer día de este megaoperativo estaba previsto que entre las 14 y las 15 llegara el reactor hasta el cruce con calle Boedo, aunque se produjo antes. Allí permanecerá hasta el próximo día, según adelantó el jefe de la Policía Vial.

traslado reactor impsa ypf mendoza acceso sur Comenzó el megaoperativo para trasladar el reactor. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO.

El traslado continuará, en consecuencia, el próximo sábado desde las 8 con otros cortes momentáneos en el Acceso Sur por donde está previsto que recorra el segundo tramo del camino hasta la estación de servicio ubicada antes del desvío hacia la Ruta 7.

reactor impsa YPF traslado 2 Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

El último día del megaoperativo estaba previsto para el domingo, aunque según la actualización de la información esto no será así. Entonces, el recorrido del reactor en la jornada dominical comenzará a partir de las 8, donde avanzará por Ruta 7 para acercarse a su destino final, la destilería de YPF, situación que se producirá, en teoría, entre lunes y miércoles.