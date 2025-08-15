Inicio Sociedad Megaoperativo
Tránsito afectado

El reactor de IMPSA llegó a calle Boedo y el megaoperativo hacia YPF tardará más de lo previsto

Los detalles del funcionamiento del megaoperativo que afectará el tránsito hasta la semana que viene en el Gran Mendoza por el reactor

Por UNO
El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final

El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF. 

Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Desde las primeras horas de la madrugada de este viernes comenzó a desplegarse un megaoperativo para trasladar un gigante reactor (el más pesado del país) desde la empresa IMPSA hasta la destilería de YPF, en Luján de Cuyo. El tránsito se verá afectado hasta la semana próxima -posiblemente- en varios puntos del Gran Mendoza, mientras el imponente reactor ya llegó a su primer destino: calle Boedo y Acceso Sur.

Un dato importante a tener en cuenta es que Héctor Pepi, encargado de la logística de IMPSA, adelantó este viernes a Radio Nihuil que el megaoperativo puede extenderse hasta lunes, martes o miércoles de la semana entrante, con horarios aún a confirmar. Está descartado que el recorrido finalice el domingo. El motivo, permisos de Vialidad que aún se tramitan.

A primera hora el jefe de la Policía Vial, Claudio Machuca, el megaoperativo comenzó tal como estaba previsto con la participación de un centenar de personas entre policías, operarios y desde las empresas eléctricas que fueron haciendo cortes transitorios en el cableado público.

reactor impsa ypf mendoza
El traslado del enorme reactor de IMPSA demorar&aacute; d&iacute;as hasta llegar a su destino final, YPF.&nbsp;

El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF.

Todo comenzó a las 5.10 cuando salió el camión con el reactor de 450 toneladas cargado en la parte trasera desde los galpones de la empresa IMPSA, ubicado en las inmediaciones del carril Rodríguez Peña, en el departamento de Godoy Cruz.

Embed - ¡Movieron al reactor más grande de Argentina por las calles de Mendoza!

El megaoperativo con el recorrido del reactor de IMPSA

El megaoperativo avanzó durante una hora y media aproximadamente por el carril Rodríguez Peña en dirección hacia el oeste y cerca de las 6.40 llegó hasta la intersección con Acceso Sur, arteria donde se produjo un corte total del tránsito y luego, congestión vehicular a la altura de Sarmiento, aunque el andar ya es normal en esa zona.

Embed - ¡Movieron al reactor más grande de Argentina por las calles de Mendoza!
reactor impsa YPF traslado
El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF.

El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF.

El camión cruzó hasta la lateral oeste del Acceso Sur, por donde continuó su recorrido hacia el sur.

En el primer día de este megaoperativo estaba previsto que entre las 14 y las 15 llegara el reactor hasta el cruce con calle Boedo, aunque se produjo antes. Allí permanecerá hasta el próximo día, según adelantó el jefe de la Policía Vial.

traslado reactor impsa ypf mendoza acceso sur
Comenzó el megaoperativo para trasladar el reactor.

Comenzó el megaoperativo para trasladar el reactor.

El traslado continuará, en consecuencia, el próximo sábado desde las 8 con otros cortes momentáneos en el Acceso Sur por donde está previsto que recorra el segundo tramo del camino hasta la estación de servicio ubicada antes del desvío hacia la Ruta 7.

reactor impsa YPF traslado 2

El último día del megaoperativo estaba previsto para el domingo, aunque según la actualización de la información esto no será así. Entonces, el recorrido del reactor en la jornada dominical comenzará a partir de las 8, donde avanzará por Ruta 7 para acercarse a su destino final, la destilería de YPF, situación que se producirá, en teoría, entre lunes y miércoles.

Temas relacionados:

Te puede interesar