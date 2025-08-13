Megaoperativo de tránsito en Mendoza: qué calles afectará el traslado del reactor de IMPSA a YPF

Qué calles de Mendoza afectará el traslado del reactor más pesado del país

En la madrugada del viernes 15 de agosto, entre las 4 y 5, comenzará el megaoperativo de tránsito para trasladar reactor de hidrodesulfuración de combustibles diesel para YPF. Saliendo de IMPSA, Carril Rodríguez Peña 2451 de Godoy Cruz, hasta la destilería ubicada en Luján de Cuyo.

Es importante destacar que durante este megaoperativo se realizarán cortes de tránsito y habrá desvíos en el recorrido de la RN 40 y sus colectoras inmediatas hacia el Oeste y el Este. También en el tramo de RN 7 hasta RP 84.

Reactor de hidrodesulfuración de combustibles Diesel para YPF - IMPSA El traslado, hacia la Refinería de YPF ubicada en Luján de Cuyo, estará a cargo de Transapelt, empresa de IMPSA para transporte de cargas extra pesadas y sobredimensionadas.

Recorrido del reactor desde IMPSA a YPF:

Salida desde IMPSA por Carril Rodríguez Peña hacia el Oeste, subiendo a RN 40, sentido Norte y luego cruce de cantero central, tomando el sentido Norte a Sur. Por las dimensiones y peso de la carga, se realizarán desvíos de los puentes de Rodríguez Peña, Sarmiento, Rawson, Juan José Paso, Boedo, Bulnes, Aráoz, Anchorena, Azcuénaga, Ferrocarril Belgrano Cargas, Río Mendoza, Quintana y Olavarría hasta la intersección de RN 7 hacia el Oeste, hasta tomar la RP 84 en dirección a calle Bransen. Ingreso por puesto 7 de la Refinería YPF Luján de Cuyo.

Embed - Recorrido Reactor HDS IMPSA - Complejo Industrial Lujan de Cuyo

El acompañamiento total de este operativo estará a cargo de la Policía Vial de Mendoza, con la colaboración de Gendarmería Nacional y Tránsito de las municipalidades de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

Durante el traslado habrá un despliegue inédito de grúas para levantar pórticos sobre las rutas, además de levantar cables eléctricos. Y en esas tareas intervendrá también personal técnico de empresas de energía, internet y TV por cable.

Qué clase de reactor será trasladado

La fabricación del reactor HG-D-3501, de 456.000 kilogramos (456 toneladas), 38 metros de largo y casi 8 de altura, estuvo a cargo de IMPSA y requirió soldaduras de última generación.

En la construcción de este reactor trabajaron más de 300 operarios de IMPSA de 60 disciplinas, durante más de dos años. Este traslado y los cortes de tránsito no serán en vano, ya que la multinacional asegura un funcionamiento correcto de varias décadas gracias a los detalles que se muestran a continuación: