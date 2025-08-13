En Mendoza, las drogas del laboratorio del fentanilo contaminado quedaron en cuarentena

Desde el Ministerio de Salud confirmaron a Diario UNO que la provincia no compra fentanilo al laboratorio apuntado.

El fentanilo contaminado ya se cobró la vida de 97 personas

Las muertes por fentanilo contaminado ya suman 97, pero existe el temor de que la cifra aumente con el paso de la investigación, luego de la circulación de diversos números que ponen en duda los casos registrados.

En la jornada del martes 12 de agosto se confirmó que se logró incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas en todo el país.

Son más de 100 mil ampollas adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae que fueron secuestradas. De esta manera, ya ningún hospital tendría el opioide contaminado.