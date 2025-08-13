Mendoza no registra muertes por el fentanilo contaminado que habría distribuido el laboratorio HLB Pharma, responsable aparente del fallecimiento de 97 personas en poco tiempo. La provincia mira de afuera esta tragedia debido a que ni las clínicas privadas ni los hospitales públicos adquieren esta droga del laboratorio señalado por la Justicia.
En Mendoza, las drogas del laboratorio del fentanilo contaminado quedaron en cuarentena
Son en total 100 ampollas de dopamina que habían sido compradas a HLB Pharma. La ANMAT dispuso que todas las drogas del laboratorio cuestionado sean retiradas