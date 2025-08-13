Inicio Sociedad Fentanilo
Anuncio de las clínicas privadas

En Mendoza, las drogas del laboratorio del fentanilo contaminado quedaron en cuarentena

Son en total 100 ampollas de dopamina que habían sido compradas a HLB Pharma. La ANMAT dispuso que todas las drogas del laboratorio cuestionado sean retiradas

Por UNO
Un total de 100 ampollas de dopamina del laboratorio HLB Pharma fueron retiradas en Mendoza.

Un total de 100 ampollas de dopamina del laboratorio HLB Pharma fueron retiradas en Mendoza.

Mendoza no registra muertes por el fentanilo contaminado que habría distribuido el laboratorio HLB Pharma, responsable aparente del fallecimiento de 97 personas en poco tiempo. La provincia mira de afuera esta tragedia debido a que ni las clínicas privadas ni los hospitales públicos adquieren esta droga del laboratorio señalado por la Justicia.

Sin embargo, según informaron desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa), por decisión de la ANMAT, se pusieron en cuarentena todos los medicamentos de HLB Pharma. En Mendoza, solo hay 100 ampollas de dopamina. "No se pueden usar, ni tampoco descartar, hay que conservarlas", describieron desde la entidad.

aclisa-dic6_1000_1100.jpg
La Asociaci&oacute;n de Cl&iacute;nicas y Sanatorios Privados confirm&oacute; que en Mendoza hay drogas del laboratorio cuestionado pero fueron retiradas de circulaci&oacute;n y quedaron a disposici&oacute;n de la ANMAT.

La Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados confirmó que en Mendoza hay drogas del laboratorio cuestionado pero fueron retiradas de circulación y quedaron a disposición de la ANMAT.

"En algún momento, la ANMAT los retirará para examinarlos y analizarlos. Pero no tenemos fentanilo de HLB Pharma y mucho menos esos lotes contaminados", remarcaron.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron a Diario UNO que la provincia no compra fentanilo al laboratorio apuntado.

El fentanilo contaminado ya se cobró la vida de 97 personas

Las muertes por fentanilo contaminado ya suman 97, pero existe el temor de que la cifra aumente con el paso de la investigación, luego de la circulación de diversos números que ponen en duda los casos registrados.

En la jornada del martes 12 de agosto se confirmó que se logró incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas en todo el país.

Son más de 100 mil ampollas adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae que fueron secuestradas. De esta manera, ya ningún hospital tendría el opioide contaminado.

Temas relacionados:

Te puede interesar