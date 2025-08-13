Por fentanilo contaminado ya son 97 las muertes y sigue la invetigación en los hospitales

En las últimas horas circularon diversos números, debido a las dudas con algunos de los casos de muertes no se habría registrado como causante de la misma la utilización del fentanilo contaminado.

Los nuevos fallecimientos corresponden a tres pacientes del Hospital Interdistrital Evita de Formosa, uno de la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, siete del Instituto del Diagnóstico en Santa Fe y nueve del Hospital Regional Español de Bahía Blanca. Sin embargo, en este último caso, los investigadores advirtieron que la documentación debe ser revisada, ya que aún no está confirmado si la bacteria detectada coincide con la hallada en el resto de los casos donde se utilizaron las ampollas de fentanilo contaminado.