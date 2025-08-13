Autorizaron vuelos directos entre Punta Cana y tres ciudades de Argentina

“Esta medida representa un avance en la federalización de las operaciones aéreas en Argentina, al ofrecer conexiones directas entre el interior”, detallaron.

Vuelos y flexibilización aerocomercial

La autorización se fundamenta en el Memorando de Entendimiento firmado entre las autoridades aeronáuticas de Argentina y República Dominicana de 2024 en la que flexibilizan el marco aerocomercial bilateral, eliminando las restricciones de frecuencia que existían previamente.

Arajet vuelos Punta Cana

La dominicana Arajet, que ya opera con vuelos a Ezeiza, inició sus operaciones en 2022 y se ha expandido rápidamente en el continente con una moderna flota de aeronaves Boeing 737 MAX.

La estrategia de la compañía es ofrecer tarifas competitivas en el continente para dinamizar el turismo en el Caribe y el tráfico aéreo en la región.