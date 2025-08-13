precio vuelos Esta opción permite mostrar vuelos muy baratos

Pero el verdadero truco es seleccionar el vuelo que más te guste en la fecha que desees y activar la opción de "Realizar un seguimiento de precios", supervisa el precio más bajo disponible para este itinerario y recibe alertas de precios y sugerencias de viaje por correo electrónico.

De esta manera te llegarán alertas de los precios más bajas que se vayan actualizando en relación con el vuelo que más te guste. Esto es preferible que lo hagan aquellas personas que no deben estar en una fecha específica en cierto destino.

Otros trucos para viajar gastando menos

A pesar de tener claro el mejor día para reservar tu vuelo, debes seguir unas recomendaciones para que tu vuelo salga aún más barato, ya que cuanto más se vaya acercando la fecha en la que quieres viajar, más coste tendrá.

Es por ello que la clave es anticiparse. Para vuelos nacionales es recomendable reservar entre uno y dos meses antes del viaje. Mientras que para vuelos internacionales se recomienda anticipar la reserva entre dos y seis meses antes.

avion Hay diferentes trucos para los vuelos nacionales e internacionales

Además, algo en lo que coinciden varios estudios como Points Path o Expedia/ARC es que volar un sábado puede hacer que obtengas un ahorro de hasta el 17% en vuelos nacionales y volar un jueves hace que ahorres hasta un 15% en vuelos internacionales.

En conclusión, los martes son el mejor día para hacer tus reservas en las webs de tus aerolíneas favoritas. Y recuerda siempre reservar tu vuelo para salida en jueves o sábado, dependiendo de tu destino.