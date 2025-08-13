Pesa más de 400 toneladas: cómo es el coloso reactor que afectará el tránsito por cinco días en Mendoza

El transporte de la pieza está a cargo de Transapelt, una firma de IMPSA especializada en cargas sobredimensionadas. En este caso, se trata de un reactor de hidrodesulfuración de combustibles diésel. Un sistema diseñado para bajar el nivel de azufre en el gasoil de YPF.

En la construcción de este reactor trabajaron más de 300 operarios de IMPSA de 60 disciplinas, durante más de dos años. Este traslado y los cortes de tránsito no serán en vano, ya que la multinacional asegura un funcionamiento correcto de varias décadas gracias a los detalles que se muestran a continuación:

90 toneladas de consumibles de soldadura fabricados a medida para este proyecto.

Componentes provenientes de más de 5 países alrededor del mundo.

Soldaduras circunferenciales con más de 400 kg de aporte

Interior completamente recubierto con acero inoxidable estabilizado tipo 347, con la finalidad de proteger el material resistente de los ataques de los fluidos que pueden darse en el proceso.

transito, ypf, impsa Ya hay un antecedente de un traslado así en Mendoza

La cantidad de días de traslado de este coloso está basada en la complejidad del asunto. Para lograr la tarea afectando al tránsito de Mendoza lo menor posible, será necesario el uso de entre 4 y 5 camiones de tiro y empuje, vehículos guías que acompañarán el recorrido, y personal técnico con equipamientos, entre otras cosas.

Las calles que se verán afectadas por el traslado del reactor

Como se dijo, a partir de este viernes 15 de agosto, se producirán algunos cortes de tránsito en distintos puntos de Mendoza. En concreto, las zonas afectadas son las que se muestran a continuación:

Puentes de Rodríguez Peña, Sarmiento, Rawson, Juan José Paso, Boedo, Bulnes, Aráoz, Anchorena, Azcuénaga, Ferrocarril Belgrano Cargas, Río Mendoza, Quintana y Olavarría.

Luego de estos cortes de tránsito, en intersección de ruta 40 con la Ruta Nacional 7, el camión tomará hasta la Ruta Provincial 84 en dirección a calle Brandsen. Finalmente, el ingreso programado será por puesto 7 de la Refinería YPF Luján de Cuyo.