Cómo fabricar fundas artesanales para almohadones en casa y gracias a un truco de costura

Un truco de costura es una herramienta clave e infaltable en casa. Con viejos retazos, telas nuevas y ropa que ya no utilizas puedes diseñar de todo.
Lo mejor de este truco de costura en casa es que no vas a necesitar cierres ni máquina de coser, aunque si tienes una, puedes utilizarla. Las fundas de almohada son un accesorio decorativo muy bonito y necesario que puedes cambiar siempre que desees dar un toque moderno a tu casa.
Si estás pensando en incursionar en el universo de los hilos y la costura en casa, es importante contar con un costurero básico repleto de materiales indispensables, de calidad y útiles. Todo costurero debe tener unas tijeras de costura bien afiladas y aptas para tela, al igual que un set de alfileres de punta de diamante que no dañen las telas.
Coloca los hilos en una lata o caja bien cerrados y sellados con cinta para que no se enreden las puntas entre sí. Utiliza agujas de diferentes medidas, de acuerdo al grosor y material de la tela. Siempre que sea necesario, recurre a un truco o técnicas de costura.
Utiliza reglas y centímetros para medir bien las telas y proyectos. No olvides elaborar moldes de papel para coser mucho mejor y más prolijo. Con estas recomendaciones básicas puedes comenzar a coser en casa desde cero y crear tus propias prendas de ropa o accesorios caseros.