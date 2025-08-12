Rallar cáscaras de naranja en casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La ralladura de la cáscara de naranja es un ingrediente versátil que puede utilizarse en una amplia variedad de platos, desde postres como pasteles y galletas, hasta salsas y platos principales.

Además de sus propiedades culinarias, la cáscara de naranja contiene compuestos con beneficios para la salud, como antioxidantes y fitoquímicos que pueden ayudar a reducir el daño celular y mejorar la digestión.

Al rallar, es importante evitar la parte blanca de la cáscara de naranja, ya que esta puede aportar un sabor amargo a la preparación. En el caso de utilizarla, se puede mitigar este efecto mediante el uso de elementos naturales.

Se recomienda rallar la cáscara de naranja principalmente por su aroma y sabor, puesto que los aceites esenciales que le dan estas características se encuentran en la capa externa de la cáscara.

Más allá de la cocina, la cáscara de naranja también puede utilizarse para aromatizar el hogar, como repelente de insectos o para la elaboración de productos de limpieza caseros.

Cómo rallar la cáscara de naranja para obtener beneficios