Colocar cáscaras de naranja en el microondas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por otro lado, la cáscara de naranja puede servir para perfumar el ambiente de forma natural, siendo un aromatizador totalmente económico.

El microondas puede utilizarse para secar rápidamente las cáscaras de naranja, lo que facilita su posterior rallado para usar en recetas, por nombrar algunos de sus tantos beneficios.

cascara, naranja La cáscara de naranja tiene, además de grandes usos en lo casero, una serie de beneficios para la salud

Como si fuese poco, el hecho de colocar cáscaras de naranja dentro del microondas puede ser útil para repeler a las distintas plagas que pueden aparecer dentro del electrodoméstico, como cucarachas y arañas.

Beneficios de la cáscara de naranja en la salud

La cáscara de naranja ofrece múltiples beneficios para la salud, incluyendo propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y digestivas, además de ser rica en vitaminas y fibra. Algunas de las ventajas en la salud son las que se muestran a continuación: