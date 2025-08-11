Inicio Sociedad Cáscara
Colocar cáscaras de naranja en el microondas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Colocar la cáscara de naranja dentro del microondas puede darte una serie de beneficios impensados. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
La naranja es una de las frutas más consumidas, y muchas son las personas que deciden tirar la cáscara de la misma sin saber los beneficios que esta puede tener. En este sentido, muchos recomiendan colocarla dentro de los electrodomésticos.

La cáscara de naranja tiene un gran poder para eliminar los malos olores, y uno de los lugares en donde puede ser usada es en el microondas de casa.

Los malos olores del microondas pueden ser eliminados a través de esta cáscara

Por qué recomiendan colocar cáscaras de naranja en el microondas

Como se dijo antes, el hecho de colocar cáscaras de naranja dentro del microondas sirve para eliminar los malos olores presentes en el electrodoméstico.

Por otro lado, la cáscara de naranja puede servir para perfumar el ambiente de forma natural, siendo un aromatizador totalmente económico.

El microondas puede utilizarse para secar rápidamente las cáscaras de naranja, lo que facilita su posterior rallado para usar en recetas, por nombrar algunos de sus tantos beneficios.

La cáscara de naranja tiene, además de grandes usos en lo casero, una serie de beneficios para la salud

Como si fuese poco, el hecho de colocar cáscaras de naranja dentro del microondas puede ser útil para repeler a las distintas plagas que pueden aparecer dentro del electrodoméstico, como cucarachas y arañas.

Beneficios de la cáscara de naranja en la salud

La cáscara de naranja ofrece múltiples beneficios para la salud, incluyendo propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y digestivas, además de ser rica en vitaminas y fibra. Algunas de las ventajas en la salud son las que se muestran a continuación:

  • Mejora la digestión: ayuda a prevenir problemas estomacales, mantener niveles saludables de azúcar en sangre y promover una flora intestinal beneficiosa.
  • Reduce el colesterol: la hesperidina, un flavonoide, ayuda a reducir los niveles de colesterol y a mantener la presión arterial equilibrada.
  • Fortalece el sistema inmunológico: los antioxidantes y la vitamina C presentes en la cáscara ayudan a fortalecer las defensas naturales del cuerpo.
  • Protege la piel: puede ayudar a mantener la piel elástica y fuerte, además de limpiar venas y arterias.
  • Ayuda a bajar de peso: puede aumentar el metabolismo, ayudar a eliminar grasa y proporcionar más energía.
  • Combate la congestión nasal: puede ayudar a descongestionar las vías respiratorias y aliviar la congestión nasal.
  • Tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio: ayudan a proteger las células del daño oxidativo y a reducir la inflamación.

