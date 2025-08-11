Colocar cáscaras de naranja en el microondas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La naranja es una de las frutas más consumidas, y muchas son las personas que deciden tirar la cáscara de la misma sin saber los beneficios que esta puede tener. En este sentido, muchos recomiendan colocarla dentro de los electrodomésticos.
La naranja es una de las frutas más consumidas, y muchas son las personas que deciden tirar la cáscara de la misma sin saber los beneficios que esta puede tener. En este sentido, muchos recomiendan colocarla dentro de los electrodomésticos.
La cáscara de naranja tiene un gran poder para eliminar los malos olores, y uno de los lugares en donde puede ser usada es en el microondas de casa.
Como se dijo antes, el hecho de colocar cáscaras de naranja dentro del microondas sirve para eliminar los malos olores presentes en el electrodoméstico.
Por otro lado, la cáscara de naranja puede servir para perfumar el ambiente de forma natural, siendo un aromatizador totalmente económico.
El microondas puede utilizarse para secar rápidamente las cáscaras de naranja, lo que facilita su posterior rallado para usar en recetas, por nombrar algunos de sus tantos beneficios.
Como si fuese poco, el hecho de colocar cáscaras de naranja dentro del microondas puede ser útil para repeler a las distintas plagas que pueden aparecer dentro del electrodoméstico, como cucarachas y arañas.
La cáscara de naranja ofrece múltiples beneficios para la salud, incluyendo propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y digestivas, además de ser rica en vitaminas y fibra. Algunas de las ventajas en la salud son las que se muestran a continuación: