Mezclar cáscaras de ajo con vinagre: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda mezclar cáscaras de ajo con vinagre

Se recomienda mezclar cáscaras de ajo y vinagre para hacer un repelente natural de plagas y un abono para plantas, aprovechando el fuerte olor del ajo que incomoda a los insectos. Por otro lado, esta verdura tiene compuestos beneficiosos para los ejemplares de tu jardín.

Los elementos del ajo que incomodan a las distintas plagas son el amoníaco y el azufre, que directamente vienen integrados, y son liberados en la mezcla con el vinagre.

Al no utilizarse productos químicos, esta mezcla es segura para utilizar en casa, ya que no causará problemas en niños ni en mascotas. Además, es una solución económica frente a los mencionados productos tradicionales.

En el caso de las plantas, tienes que saber que tanto las cáscaras de ajo como el vinagre aportan nutrientes y antioxidantes que mejoran la salud y fortalecen las raíces.

Plantas abono.jpg Con esta mezcla, puedes fabricar un abono casero para plantas.

La mezcla ayuda a crear un abono natural que fomenta el cuidado saludable y sostenible del jardín y, además, protegen al ejemplar con propiedades antifúngicas y antibacterianas.

Cómo preparar y usar esta mezcla

Ya lo sabes, si quieres fabricar tu propio repelente natural para plagas y un abono casero para las plantas, todo lo que tienes que hacer es recurrir a la mezcla entre las cáscaras de ajo y el vinagre. Los métodos de preparación son los siguientes: