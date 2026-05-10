Colocar cáscaras de papa en la parrilla: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda colocar cáscaras de papa en la parrilla

La razón número uno para arrojar la cáscara de la papa a las brasas o frotarla sobre los fierros es la limpieza. La papa es rica en almidón, una sustancia que, al entrar en contacto con el calor intenso, actúa como un potente desengrasante.

Como se dijo antes, el almidón ayuda a remover los restos de grasa carbonizada y el óxido acumulado. Además, funciona como un antihaderente casero que evita un problema común: el hecho de que la carne se pegue.

cascaras de papa La cáscara de papa, cada vez más presente en el mundo de lo casero.

La combustión de la cáscara libera un humo con notas terrosas que, aunque ligero, añade una capa de complejidad al aroma del asado que tus invitados notarán de inmediato.

Por último y no menos importante, este truco casero también sirve para controlar las llamas del fuego. Si la grasa de la carne genera picos de fuego que amenazan con quemar la cena, tirar cáscaras húmedas sobre el carbón o las brasas ayuda a disminuir el efecto.

Cómo realizar este truco casero