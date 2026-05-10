Colocar cáscaras de papa en la parrilla: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

A la hora de usar la parrilla en casa, son muchas las personas que desenfundan distintos trucos caseros que son desconocidos para muchos. Uno de ellos es el de colocar cáscara de papas en el elemento, algo que tiene una gran cantidad de beneficios.
La parrilla puede, incluso, hasta ser mantenida con este elemento casero que debes guardar en vez de tirar. Este es solo el principio de grandes ventajas.
Por qué se recomienda colocar cáscaras de papa en la parrilla
La razón número uno para arrojar la cáscara de la papa a las brasas o frotarla sobre los fierros es la limpieza. La papa es rica en almidón, una sustancia que, al entrar en contacto con el calor intenso, actúa como un potente desengrasante.
Como se dijo antes, el almidón ayuda a remover los restos de grasa carbonizada y el óxido acumulado. Además, funciona como un antihaderente casero que evita un problema común: el hecho de que la carne se pegue.
La combustión de la cáscara libera un humo con notas terrosas que, aunque ligero, añade una capa de complejidad al aroma del asado que tus invitados notarán de inmediato.
Por último y no menos importante, este truco casero también sirve para controlar las llamas del fuego. Si la grasa de la carne genera picos de fuego que amenazan con quemar la cena, tirar cáscaras húmedas sobre el carbón o las brasas ayuda a disminuir el efecto.
Cómo realizar este truco casero
- Mientras preparas las papas para la ensalada o el acompañamiento, retira la cáscara en tiras lo más largas y gruesas posible. Esto facilitará su manipulación posterior sobre el fuego.
- Enciende el fuego y espera a que la parrilla esté bien caliente. Es fundamental que los fierros hayan tomado temperatura.
- Si la superficie tiene restos de grasa vieja, utiliza una pinza para sujetar un manojo de cáscaras y frótalas con firmeza sobre los fierros.
- Una vez limpia la superficie, toma una tira de cáscara de papa (con el lado interno, el más húmedo, hacia abajo) y pásala por toda la zona donde vas a apoyar la carne.
- Una vez que comiences la cocción, arroja el resto de las cáscaras directamente sobre los carbones o la leña encendida.