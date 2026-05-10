Le diagnosticaron cáncer dos veces y eligió contar lo que nadie dice: la historia de Gabriela y su mensaje de fortaleza

Sin embargo, cuando parecía que esa etapa había quedado atrás, llegó una noticia que volvió a sacudir todo.

En 2025, el cáncer reapareció. Esta vez con metástasis, rozando el pulmón y alojándose en la tráquea y la línea media.

“El segundo diagnóstico fue un golpe muy fuerte, distinto al primero. Sentí miedo, angustia y también mucha bronca, como si tuviera que empezar de nuevo algo que ya había atravesado”, cuenta.

Volver a transitar el cáncer no fue fácil

Esa sensación de volver a transitar lo mismo no es fácil de explicar. No es sólo el miedo a la enfermedad, sino también la carga emocional de repetir una experiencia que ya había dejado marcas.

Al mismo tiempo, hubo algo que cambió respecto a la primera vez.

“Ya sabía lo que venía y eso me dio una mezcla rara entre temor y fortaleza. No fue más fácil, pero sí más consciente. Sabía que iba a ser más duro, pero también sabía que podía volver a enfrentarlo”, explica.

Hoy Gabriela está en tratamiento con inmunoterapia, que incluye la aplicación de anticuerpos para prevenir el avance de la enfermedad. Su presente es otro, más estable, con controles y seguimiento, pero también con una mirada distinta.

gabriela esposo e hijo Junto a su esposo e hijo. "Rodearse de un entorno que sea amoroso y comprensivo es clave", dice.

En ese recorrido, hay algo que para ella fue clave: entender que no podía con todo.

“Lo que más me ayudó fue entender que no tenía que poder con todo todo el tiempo”, dice. “Aceptar la ayuda hizo una diferencia enorme”.

En ese punto, destaca el acompañamiento de su psicóloga, Gianina Maschi como un sostén importante durante el proceso. Poder hablar, sin filtros, sin tener que mostrarse fuerte todo el tiempo, fue parte de lo que le permitió atravesar los momentos más difíciles.

Rodearse de un buen entorno y sentirse acompañada en medio de la enfermedad

También fue fundamental el entorno. Rodearse de personas que realmente acompañan, que están presentes y sostienen en lo cotidiano.

Pero además hubo algo más simple, que terminó siendo igual de importante.

“Me aferré a pequeñas cosas cotidianas que me daban un poco de paz en medio de tanto ruido. Aprendí a escuchar mi cuerpo, a respetar mis tiempos, a no exigirme ser fuerte siempre”, cuenta.

Esa idea aparece varias veces en su relato: la de redefinir qué significa ser fuerte.

gabriela taller literario Con su grupo del taller literario, que es terapia pura y ayuda a sanar.

“Ser fuerte también es permitirse caer y volver a levantarse de a poco”, dice.

Muchas veces se espera que quienes atraviesan una enfermedad se muestren siempre positivos o enteros, pero Gabriela plantea otra mirada, más real.

“Hay muchas cosas del cáncer que casi no se dicen. Yo elijo visibilizarlas. No siempre es ser fuerte ni positiva. Hay días en los que me gana el miedo, el enojo o el cansancio, y eso está bien”, afirma.

Esa sinceridad es parte del mensaje que hoy quiere compartir.

"El cáncer no es sólo lo que pasa en el tratamiento", dice Gabriela

Porque el cáncer no es sólo lo que pasa durante el tratamiento. También está todo lo que viene después.

“No todo termina cuando pasa lo peor. Quedan marcas, controles, miedos que siguen ahí”, explica. “A veces duele más la soledad o el silencio que la enfermedad en sí”, agrega.

Hablar de eso, para ella, es necesario. Poner en palabras lo que muchas veces se vive en silencio.

En ese proceso también hubo aprendizajes.

gabriela y psicóloga Gabriela y Gianina Maschi, su psicóloga.

“Aprendí a valorar lo simple, a abrazar más fuerte y a descubrir una fortaleza que no sabía que tenía”, dice.

Esa transformación no borra lo vivido, pero sí cambia la forma de enfrentarlo.

Hoy, cuando piensa en otras personas que están atravesando una situación similar, su mensaje es claro y cercano.

“A alguien que está pasando por lo mismo le diría que no está solo o sola, aunque a veces se sienta así. Que cada proceso es único, que está bien tener días buenos y días difíciles”, sostiene.

También insiste en la importancia de no guardarse lo que pasa, de poder hablar y apoyarse en otros.

La paciencia y el amor, claves en el tratamiento

“Que se trate con la misma paciencia y amor con la que trataría a alguien que ama”, agrega.

Gabriela no habla desde un lugar teórico sino que habla desde lo que le tocó vivir, con todo lo que eso implica: momentos de miedo, de bronca, de cansancio, pero también de aprendizaje.

brazo Tratamientos y controles frecuentes para superar esta etapa. Gabriela está convencida de que puede superar el segundo golpe.

Su historia no busca dar lecciones ni mostrarse perfecta. Tiene más que ver con compartir lo que le pasó, con decir que hay cosas que duelen, que cuestan, pero que también se pueden atravesar.

Desde Vista Flores, su voz se suma a la de muchas otras personas que viven situaciones similares, pero que no siempre encuentran el espacio para contarlo.

En su caso, eligió hacerlo. Y en ese gesto, hay también una forma de acompañar.

Porque, como ella misma dice, a veces no se trata de tener todas las respuestas, sino de saber que del otro lado hay alguien que entiende lo que se está viviendo.