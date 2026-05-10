La justicia lo dejó libre, abusó de una nena de 9 años y asesinó a la madre que intentó salvarla

Horror en Los Polvorines: abuso sexual y femicidio

El hecho concreto ocurrió durante la madrugada del pasado jueves. Según la reconstrucción de los peritos, el agresor ingresó al domicilio con el objetivo de concretar el abuso sexual contra la nena de 9 años.

Fue en ese momento cuando Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años, se interpuso físicamente para proteger a su hija. Lamentablemente, el delincuente la atacó salvajemente y provocó su muerte al instante, con golpes brutales y cortes en el cuello.

La menor logró escapar de la vivienda, algo que también hizo Amarilla durante días posteriores al crimen. Finalmente, el pasado sábado por la noche, el malviviente fue detenido en pleno centro porteño.

victima, crimen Yolanda Cáceres tenía 52 años de edad.

Según fuentes policiales, el arresto se produjo después de tareas investigativas que ubicaron al sospechoso en un departamento céntrico, donde frecuentaba a una pareja ocasional.

Así, el hombre de 25 años quedó detenido, la fiscal Lorena Carpovich lo indagará y enfrentará cargos por homicidio agravado.

El antecedente que pudo haber evitado el crimen

Como se dijo antes, sobre Amarilla ya pesaba una causa por abuso sexual, sin embargo, la justicia decidió archivarla por falta de pruebas en su contra.

Fue en octubre de 2025 cuando este albañil fue señalado por un presunto abuso sexual contra otra menor de su entorno familiar. Más precisamente, una prima de 16 años lo había acusado de tocarlo sin su consentimiento.