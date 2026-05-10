Un nuevo femicidio ha impactado de lleno en la comunidad de Los Polvorines. Esteban Lorenzo Amarilla abusó de una nena de 9 años de edad y posteriormente asesinó a sangre fría a su madre, que intentó defenderla. Permaneció días prófugo, pero finalmente fue detenido por las autoridades.
La justicia lo dejó libre, abusó de una nena de 9 años y asesinó a la madre que intentó salvarla
En la primera denuncia por abuso sexual, la justicia decidió dejarlo libre por falta de pruebas. Los detalles del crimen, en la nota
Amarilla conocía muy bien lo que hacía. Se desempeñaba como albañil de la pequeña familia, e incluso ya pesaba contra él una causa de abuso sexual, que la justicia decidió archivar.
Horror en Los Polvorines: abuso sexual y femicidio
El hecho concreto ocurrió durante la madrugada del pasado jueves. Según la reconstrucción de los peritos, el agresor ingresó al domicilio con el objetivo de concretar el abuso sexual contra la nena de 9 años.
Fue en ese momento cuando Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años, se interpuso físicamente para proteger a su hija. Lamentablemente, el delincuente la atacó salvajemente y provocó su muerte al instante, con golpes brutales y cortes en el cuello.
La menor logró escapar de la vivienda, algo que también hizo Amarilla durante días posteriores al crimen. Finalmente, el pasado sábado por la noche, el malviviente fue detenido en pleno centro porteño.
Según fuentes policiales, el arresto se produjo después de tareas investigativas que ubicaron al sospechoso en un departamento céntrico, donde frecuentaba a una pareja ocasional.
Así, el hombre de 25 años quedó detenido, la fiscal Lorena Carpovich lo indagará y enfrentará cargos por homicidio agravado.
El antecedente que pudo haber evitado el crimen
Como se dijo antes, sobre Amarilla ya pesaba una causa por abuso sexual, sin embargo, la justicia decidió archivarla por falta de pruebas en su contra.
Fue en octubre de 2025 cuando este albañil fue señalado por un presunto abuso sexual contra otra menor de su entorno familiar. Más precisamente, una prima de 16 años lo había acusado de tocarlo sin su consentimiento.