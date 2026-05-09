Boca sufrió una nueva decepción en el Torneo Apertura y extendió su larga racha sin salir campeón

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda quedó eliminado del certamen de manera prematura, a pesar de haberse clasificado segundo en la Zona A. Ahora, Boca, seguramente sin el lesionado Adam Bareiro, pondrá todos sus focos en el objetivo de clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores, donde depende de sí mismo y le quedan dos partidos de local, pero por ahora está fuera de la zona de clasificación.

2026_05_260509007-scaled Bareiro se lesionó y no estaría para los partidos de la Copa Libertadores.

“Lógico que perder un partido como perdimos nos deja angustiados, pero si uno analiza el trámite general del partido, hemos tenido un dominio absoluto del juego. Tuvimos muchas situaciones de gol", destacó Úbeda quien al menos por ahora no pudo ser el DT que rompa el maleficio después de Jorge Almirón, Diego Martínez (esta vez festejó como DT de Huracán), Fernando Gago y el fallecido Miguel Ángel Russo.

6d03c922-3832-4d18-8191-a84dd96a57f0

Otra eliminación xeneize en La Bombonera

Boca quedó eliminado 4 veces en La Bombonera en los últimos 14 meses.

vs. Alianza Lima en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025.

vs. Independiente en los cuartos de final del Apertura 2025.

vs. Racing en la semifinal del Clausura 2025.

vs. Huracán en los octavos de final del Apertura 2026.

"De los errores se aprende y no hay que dejar pasar este tipo de instancias que estamos jugando, porque no te dan margen de error. Tienen que servir como referencia para que no nos vuelva a pasar" (Claudio Úbeda). "De los errores se aprende y no hay que dejar pasar este tipo de instancias que estamos jugando, porque no te dan margen de error. Tienen que servir como referencia para que no nos vuelva a pasar" (Claudio Úbeda).

2026_05_260509003-scaled Úbeda no pudo romper el maleficio de los DT que no pueden ganar en el xeneize.

La racha de Boca sin ser campeón

Boca no sale campeón desde el 1 de marzo del 2023 cuando dirigido por Hugo Ibarra ganó la Supercopa Argentina 2022 tras vencer 3-0 a Patronato en Santiago del Estero.