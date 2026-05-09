Boca perdió con Huracán (3-2), en La Bombonera, y sufrió una nueva decepción en los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, para extender su larga racha de más de 3 años sin ganar un título.
Boca sufrió una nueva decepción en el Torneo Apertura y extendió su larga racha sin salir campeón
Boca perdió con Huracán, en La Bombonera, y sufrió una nueva decepción en los octavos de final del Torneo Apertura, para extender su larga racha sin ganar un título.
Los goles de Milton Giménez y Óscar Romero no alcanzaron para evitar una nueva eliminación xeneize en condición de local, pese a haber jugado más de la mitad del alargue con dos hombres más.
Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda quedó eliminado del certamen de manera prematura, a pesar de haberse clasificado segundo en la Zona A. Ahora, Boca, seguramente sin el lesionado Adam Bareiro, pondrá todos sus focos en el objetivo de clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores, donde depende de sí mismo y le quedan dos partidos de local, pero por ahora está fuera de la zona de clasificación.
“Lógico que perder un partido como perdimos nos deja angustiados, pero si uno analiza el trámite general del partido, hemos tenido un dominio absoluto del juego. Tuvimos muchas situaciones de gol", destacó Úbeda quien al menos por ahora no pudo ser el DT que rompa el maleficio después de Jorge Almirón, Diego Martínez (esta vez festejó como DT de Huracán), Fernando Gago y el fallecido Miguel Ángel Russo.
Otra eliminación xeneize en La Bombonera
Boca quedó eliminado 4 veces en La Bombonera en los últimos 14 meses.
- vs. Alianza Lima en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025.
- vs. Independiente en los cuartos de final del Apertura 2025.
- vs. Racing en la semifinal del Clausura 2025.
- vs. Huracán en los octavos de final del Apertura 2026.
La racha de Boca sin ser campeón
Boca no sale campeón desde el 1 de marzo del 2023 cuando dirigido por Hugo Ibarra ganó la Supercopa Argentina 2022 tras vencer 3-0 a Patronato en Santiago del Estero.
- 7mo en la Liga Profesional 2023.
- 7mo en la Copa de la Liga 2023.
- Octavos de final de la Copa Argentina 2023.
- Final de la Copa Libertadores 2023.
- Semifinal de la Copa de la Liga 2024.
- Octavos de final de la Copa Sudamericana 2024.
- Semifinal de la Copa Argentina 2024.
- Sexto en la Liga Profesional 2024.
- Fase previa de la Copa Libertadores 2025.
- Cuartos de final del Torneo Apertura 2025.
- Fase de grupos del Mundial de Clubes.
- 16avos de final de la Copa Argentina.
- Semifinal del Torneo Clausura 2025.
- Octavos de final del Torneo Apertura 2026.