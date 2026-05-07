Qué necesita Boca para clasificarse en la Copa Libertadores faltando dos fechas del Grupo D

El punto positivo para Boca es que las últimas dos presentaciones en la fase de grupos, ante Cruzeiro y Universidad Católica, serán en condición de local e incluso los dirigidos por Claudio Úbeda dependen de sí mismo para terminar primero.

Jugadas 4 fechas la Católica y Cruzeiro tienen 7 puntos, Boca 6 y Barcelona cierra con 3 unidades.

Embed - EMPATE ENTRE LA CATÓLICA Y CRUZEIRO QUE DEJA A BOCA TERCERO | U. Católica 0-0 Cruzeiro | RESUMEN

El escenario ideal para Boca

Si Boca le gana a Cruzeiro (19 de mayo) y a Universidad Católica (28 de mayo) en La Bombonera, clasifica primero de grupo con 12 puntos, sin importar lo que pase en los otros partidos. Es el escenario más sencillo y el que busca el equipo xeneize.

Un triunfo y un empate.

Si le gana a Católica y empata con Cruzeiro: clasifica casi seguro, pero podría quedar segundo si los brasileños vencen a Barcelona en la última fecha.

boca 3 Boca necesita sumar 4 puntos en los dos partidos que le faltan.

Si le gana a Cruzeiro y empata con Católica: aquí entra a jugar la diferencia de gol. Si le gana a Cruzeiro por dos goles o más, el empate final contra los chilenos le daría el pase. Si le gana por la mínima, dependerá de que Barcelona le saque puntos a alguno de los dos de arriba.

El escenario de riesgo, sumar 3 puntos

Si Boca solo gana uno de los dos partidos y pierde el otro, queda con 9 puntos. En este caso, necesita obligatoriamente que Barcelona derrote o empate contra el rival al que Boca no pudo vencer y quedaría muy condicionado por la diferencia de gol.

Lo que viene para Boca