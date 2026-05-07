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Qué necesita Boca para clasificarse en la Copa Libertadores faltando dos fechas del Grupo D

Mientras prepara los playoffs del Torneo Apertura 2026, Boca tiene un panorama difícil la Copa Libertadores.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Boca aún depende de sí mismo,

Boca aún depende de sí mismo,

Mientras prepara los playoffs del Torneo Apertura 2026, Boca tiene un panorama difícil la Copa Libertadores luego de las derrotas ante Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, ambas en condición de visitante, que lo relegaron a la tercera posición del Grupo D con solo dos fechas por jugar.

El Xeneize, que había tenido un gran inicio en el torneo de clubes más importante de América producto de las victorias frente a Universidad Católica y Barcelona, tiene 6 unidades y está por debajo del equipo chileno y del brasileño, que este miércoles igualaron entre sí 0 a 0.

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La derrota en Guayaquil dej&oacute; a Boca fuera de la zona de clasificaci&oacute;n en la Copa Libertadores.

La derrota en Guayaquil dejó a Boca fuera de la zona de clasificación en la Copa Libertadores.

El punto positivo para Boca es que las últimas dos presentaciones en la fase de grupos, ante Cruzeiro y Universidad Católica, serán en condición de local e incluso los dirigidos por Claudio Úbeda dependen de sí mismo para terminar primero.

Jugadas 4 fechas la Católica y Cruzeiro tienen 7 puntos, Boca 6 y Barcelona cierra con 3 unidades.

Embed - EMPATE ENTRE LA CATÓLICA Y CRUZEIRO QUE DEJA A BOCA TERCERO | U. Católica 0-0 Cruzeiro | RESUMEN

El escenario ideal para Boca

Si Boca le gana a Cruzeiro (19 de mayo) y a Universidad Católica (28 de mayo) en La Bombonera, clasifica primero de grupo con 12 puntos, sin importar lo que pase en los otros partidos. Es el escenario más sencillo y el que busca el equipo xeneize.

Un triunfo y un empate.

Si le gana a Católica y empata con Cruzeiro: clasifica casi seguro, pero podría quedar segundo si los brasileños vencen a Barcelona en la última fecha.

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Boca necesita sumar 4 puntos en los dos partidos que le faltan.

Boca necesita sumar 4 puntos en los dos partidos que le faltan.

Si le gana a Cruzeiro y empata con Católica: aquí entra a jugar la diferencia de gol. Si le gana a Cruzeiro por dos goles o más, el empate final contra los chilenos le daría el pase. Si le gana por la mínima, dependerá de que Barcelona le saque puntos a alguno de los dos de arriba.

El escenario de riesgo, sumar 3 puntos

Si Boca solo gana uno de los dos partidos y pierde el otro, queda con 9 puntos. En este caso, necesita obligatoriamente que Barcelona derrote o empate contra el rival al que Boca no pudo vencer y quedaría muy condicionado por la diferencia de gol.

Lo que viene para Boca

  • Sábado 9/5 a las 19 vs. Huracán (L) Torneo Apertura
  • Si gana juega los cuartos de final el martes 12/5 y si gana juega la semifinal el 16/5
  • Martes 19/5 a las 21.30 vs. Cruzeiro (L)
  • Si pasa la final es el domingo 24/5 en el Kempes
  • Jueves 28/5 a las 21.30 vs. Universidad Católica (L)

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