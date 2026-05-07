Masters 1000 de Roma: cómo les fue a los tenistas argentinos en la primera ronda

La victoria de Tirante fue lo mejor de una jornada negativa para los argentinos ya que fueron eliminados Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga tras perder sus respectivos partidos frente al chileno Cristian Garín (7-6 (2) y 7-5) y el italiano Mattia Bellucci (6-4 y 6-4).

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El otro argentino programado para este jueves es Mariano Navone y su rival es el canadiense Denis Shapovalov.

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Los argentinos en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma

Este viernes, en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, los que saldrán a la cancha serán Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez para enfrentar respectivamente al chileno Alejandro Tabilo (a las 8.30 hora argentina) y al kazajo Aleksandr Bublik, preclasificado 9no. (9.40).

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Para el sábado quedará el debut de Etcheverry ante el italiano Bellucci y el cruce entre Thiago Tirante y Norrie.