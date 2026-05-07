Thiago Tirante se sumó a Sebastián Báez y a los preclasificados Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo como los representantes argentinos en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma que se juega en las canchas de polvo de ladrillo del Foro Itálico.
Masters 1000 de Roma: cómo les fue a los tenistas argentinos en la primera ronda
Thiago Tirante se sumó a la lista de argentinos clasificados a la segunda ronda del Masters 1000 de Roma.
Tirante, de buena temporada, fue de menor a mayor para vencer al local Gianluca Cadenasso por 6-7 (5), 6-4 y 6-0 y así avanzó a la próxima ronda donde lo espera este sábado el británico Cameron Norrie, preclasificado número 17 y con el que ya se enfrentó en Madrid.
La victoria de Tirante fue lo mejor de una jornada negativa para los argentinos ya que fueron eliminados Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga tras perder sus respectivos partidos frente al chileno Cristian Garín (7-6 (2) y 7-5) y el italiano Mattia Bellucci (6-4 y 6-4).
El otro argentino programado para este jueves es Mariano Navone y su rival es el canadiense Denis Shapovalov.
Los argentinos en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma
Este viernes, en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, los que saldrán a la cancha serán Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez para enfrentar respectivamente al chileno Alejandro Tabilo (a las 8.30 hora argentina) y al kazajo Aleksandr Bublik, preclasificado 9no. (9.40).
Para el sábado quedará el debut de Etcheverry ante el italiano Bellucci y el cruce entre Thiago Tirante y Norrie.