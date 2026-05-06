Sebastián Báez cortó la mala racha en una jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Roma

De esta manera, el argentino avanzó a la segunda ronda, donde se enfrentará con el kazajo Aleksandr Bublik (9), quien es uno de los jugadores más talentosos del circuito, aunque no se siente para nada cómodo en canchas de polvo de ladrillo.

El Masters 1000 de Roma se puede ver en vivo por ESPN y Disney Plus.

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Tres derrotas en el Masters 1000 de Roma

Camilo Ugo Carabelli luchó hasta el final, pero terminó cayendo ante el kazajo Aleksandr Shevchenko, quien se impuso por 6-3, 4-6 y 7-6 (5) en un intenso partido que duró casi tres horas. Esta fue la segunda derrota consecutiva para Ugo Carabelli, que venía de caer en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid frente al italiano Flavio Cobolli.

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Además, a Marco Trungelliti se le escapó un partido increíble frente al estadounidense Zchary Zvajda. El santiagueño se había quedado cómodamente con el primer set por 6-0, pero a partir de allí todo se le complicó y el estadounidense logró dar vuelta la historia gracias a los parciales de 6-4 y 7-6 (4).

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El último compatriota en salir a la cancha este miércoles fue Fran Comesaña, quien había pasado la qualy pero tuvo una muy floja actuación ante el alemán Jan-Lennard Struff y cayó por 6-2 y 6-4 casi sin generarle complicaciones a su oponente.

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Lo que viene para los argentinos en el Masters 1000 de Roma

La actividad para los argentinos en el Masters 1000 de Roma continuará este jueves, con las presentaciones en la primera ronda de Román Burruchaga, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Mariano Navone.

Burruchaga jugará a las 7 con el local Mattia Bellucci; Juama Cerúndolo lo hará a las 8.30 ante el chileno Christian Garín; Tirante a las 9.30 con Gianluca Cadenasso, otro local, y Navone a las 11 con el canadiense Denis Shapovalov.

En segunda ronda esperan Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.