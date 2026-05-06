Dentro del mundo de la belleza, hay que decir que las cejas son una de las partes de la cara más mantenidas. Para que estén siempre impecables, lo cierto es que hombres y mujeres pueden recurrir a un sencillo ingrediente de cocina por encima, incluso, del maquillaje.
Adiós al maquillaje: el ingrediente con el que puedes oscurecer y tonificar tus cejas
Con un sencillo ingrediente que todos tienen en la cocina, puedes ocurecer y tonificar tus cejas. Descubre cómo usarlo, en la nota
Generalmente, las cejas pueden perder color y tono debido a una gran variedad de factores, como pueden ser el envejecimiento, el estrés, la depilación excesiva y otras enfermedades.
Café, el ingrediente con el que puedes oscurecer y tonificar tus cejas
Sin entrar en rodeos, tienes que saber que el café es un ingrediente de cocina con el que puedes oscurecer y tonificar tus cejas de forma natural.
Este es un método efectivo debido a sus propiedades pigmentantes y a su contenido de cafeína, lo que permite teñir el vello temporalmente y mejorar la apariencia de las denominadas cejas dispersas.
El café molido contiene pigmentos intensos que se adhieren al vello, lo que ayuda a oscurecer las cejas entre uno y dos tonos, ofreciendo otro tipo de aspecto.
Al mezclarse con ingredientes como miel o aceite de coco, se crea una pasta que no solo tiñe, sino que también hidrata y acondiciona tanto al pelo como a la piel.
Los resultados al usar este método casero serán rápidos: más precisamente, necesitarás dejar actuar entre 20 y 30 minutos para lograr el efecto deseado.
Paso a paso: cómo usar el café con esta finalidad
- Preparación: mezcla el café molido y el cacao en un recipiente pequeño hasta que estén bien combinados.
- Crear la pasta: añade el aceite de coco y la miel. Mezcla hasta obtener una consistencia de pasta espesa.
- Reposar: deja reposar la mezcla durante unos 5-10 minutos para que los ingredientes se fusionen.
- Limpieza: asegúrate de que tus cejas estén limpias y sin maquillaje.
- Aplicación: con una brocha angular o un bastoncillo, aplica la pasta siguiendo la forma natural de tus cejas.