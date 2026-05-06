Cómo hacer el mejor chimichurri casero: la receta perfumada que se hace rápido y fácil

Para muchos es un sacrilegio tapar el sabor de la carne; para otros, el asado empieza recién cuando el choripán se sumerge en esa emulsión de hierbas y especias. El chimichurri no es solo un aderezo: es una receta cultural de nuestra gastronomía, que realza el sabor de todas las comidas.
Aunque hoy existen versiones industriales, nada supera al ritual de picar los ingredientes y dejar que el tiempo haga su magia en el frasco.
Receta de chimichurri casero, ingredientes
La base de la receta es sencilla, pero la calidad de la materia prima es lo que marca la diferencia entre un aderezo mediocre y uno profesional.
- Perejil fresco: es el corazón de la receta. Debe estar bien picado (a mano, nunca en procesadora para evitar que se oxide y se haga una pasta).
- Ajo: aporta el carácter. Dos o tres dientes suelen bastar para un frasco mediano.
- Ají molido: el responsable del "picorcito" justo.
- Orégano: preferentemente seco, para que su aroma sea más persistente.
- Vinagre y Aceite: la proporción clásica es de 2 partes de aceite por 1 de vinagre. el vinagre de alcohol o de vino tinto son los más recomendados.
Receta de chimichurri casero, paso a paso
- Hidratación: en un cuenco, mezclá el ají molido, el orégano, sal y pimienta con un chorrito de agua tibia. Dejá reposar 5 minutos. Este paso es vital para que las especias secas suelten todo su sabor.
- El picado: picá finamente el perejil y el ajo. Incorporalos a la mezcla anterior.
- La emulsión: agregá el vinagre y mezclá bien. Finalmente, verté el aceite.
- El secreto del tiempo: un chimichurri recién hecho es rico, pero uno que descansó 24 a 48 horas en la heladera es una obra de arte. Los sabores necesitan conocerse y amigarse dentro del frasco.
Receta de chimichurri: tip de experto para no fallar
- ¿Frasco de vidrio o plástico? Siempre vidrio. Conserva mejor el frío y no transfiere olores extraños al aderezo.
- ¿Se le puede poner laurel? Sí, una hoja de laurel dentro del frasco aporta una nota herbácea muy elegante, pero hay que retirarla a los pocos días para que no amargue.
- ¿Pimentón sí o no? Si buscás un color más rojizo y un sabor ahumado, una cucharadita de pimentón dulce es el aliado ideal.