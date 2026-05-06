Cómo hacer el mejor chimichurri casero: la receta perfumada que se hace rápido y fácil

Receta de chimichurri casero, ingredientes

La base de la receta es sencilla, pero la calidad de la materia prima es lo que marca la diferencia entre un aderezo mediocre y uno profesional.

Perejil fresco: es el corazón de la receta . Debe estar bien picado (a mano, nunca en procesadora para evitar que se oxide y se haga una pasta).

. Debe estar bien picado (a mano, nunca en procesadora para evitar que se oxide y se haga una pasta). Ajo: aporta el carácter. Dos o tres dientes suelen bastar para un frasco mediano.

Ají molido: el responsable del "picorcito" justo.

Orégano: preferentemente seco, para que su aroma sea más persistente.

Vinagre y Aceite: la proporción clásica es de 2 partes de aceite por 1 de vinagre. el vinagre de alcohol o de vino tinto son los más recomendados.

receta-chimichurri1 Foto: gentileza Facebook El club del asado.

Receta de chimichurri casero, paso a paso

Hidratación: en un cuenco, mezclá el ají molido, el orégano, sal y pimienta con un chorrito de agua tibia. Dejá reposar 5 minutos. Este paso es vital para que las especias secas suelten todo su sabor. El picado: picá finamente el perejil y el ajo. Incorporalos a la mezcla anterior. La emulsión: agregá el vinagre y mezclá bien. Finalmente, verté el aceite. El secreto del tiempo: un chimichurri recién hecho es rico, pero uno que descansó 24 a 48 horas en la heladera es una obra de arte. Los sabores necesitan conocerse y amigarse dentro del frasco.

Receta de chimichurri: tip de experto para no fallar

¿Frasco de vidrio o plástico? Siempre vidrio. Conserva mejor el frío y no transfiere olores extraños al aderezo.

¿Se le puede poner laurel? Sí, una hoja de laurel dentro del frasco aporta una nota herbácea muy elegante, pero hay que retirarla a los pocos días para que no amargue.

¿Pimentón sí o no? Si buscás un color más rojizo y un sabor ahumado, una cucharadita de pimentón dulce es el aliado ideal.