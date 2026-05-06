Budín "Tom Cruise" de coco y chocolate blanco: la receta de Estefi Colombo riquísima y húmeda

Ingredientes:

Budín:

Cubierta:

Embed - Estefi Colombo on Instagram: "Budín “Tom Cruise” de Coco y Chocolate Blanco Hacemos el mítico budín que regala Tom Cruise, pero versión mega húmeda. Lo resolvés en un toque porque usé el Mixer de 220w y 16.000 rpm (el más potente lejos). Con las 8 velocidades y las cuchillas de acero, la mezcla queda perfecta en segundos. Ingredientes Budín Harina 0000 390 g Sal pizca Polvo para hornear 1 cda Azucar 350 g Manteca blanda 200 g Huevos 6 u Esencia de vainilla Leche de coco 150 ml ( pueden usar leche de Crema de leche 130 ml Chocolate blanco cobertura derretido 150 g Coco rallado 150 g - Cubierta Queso crema tipo americano 180 g Manteca 70 g Azucar impalpable 120 g Leche de coco 2 cdas Coco en escamas tostado y chocolate blanco rallado para decorar. #receta #recetas #recetasfaciles #pastry #recipeoftheday"