Budín "Tom Cruise" de coco y chocolate blanco: la receta de Estefi Colombo riquísima y húmeda

El budín de coco y chocolate blanco es un postre mítico que regala Tom Cruise a todos sus amigos para Navidad. Es una de las recetas más ricas, húmedas y sabrosas para este otoño. Te dejamos la versión de la cocinera Estefi Colombo.
La reconocida pastelera y cocinera argentina compartió en sus redes sociales los ingredientes y el paso a paso de uno de los budines más ricos para disfrutar en otoño o en cualquier ocasión especial. ¡Vamos a la receta!
Receta de Estefi Colombo: Budín "Tom Cruise" de coco y chocolate blanco
Ingredientes:
Budín:
- Harina 0000, 390 g
- Sal, 1 pizca
- Polvo para hornear, 1 cda.
- Azucar, 350 g
- Manteca blanda, 200 g
- Huevos, 6 u
- Esencia de vainilla
- Leche de coco, 150 ml
- Crema de leche, 130 ml
- Chocolate blanco cobertura derretido, 150 g
- Coco rallado, 150 g
Cubierta:
- Queso crema tipo americano, 180 g
- Manteca, 70 g
- Azucar impalpable, 120 g
- Leche de coco, 2 cdas.
- Coco en escamas tostado
- Chocolate blanco rallado
Cómo preparar la receta del budín "Tom Cruise", paso a paso
Budín:
- Primero, en un bol, coloca la manteca blanca con el azúcar y comienza a cremar con un mixer. Perfuma con esencia de vainilla y agrega los huevos a temperatura ambiente. Vuelve a mixear.
- A continuación, cuando la preparación esté bien unida, suma leche de coco, crema de leche y chocolate blanco derretido. Vuelve a mixear.
- Agrega los ingredientes secos como la harina 0000, coco rallado, polvo para hornear y una pizca de sal. Integra con una espátula.
- Lleva la mezcla del budín a un molde de 26 cm. de diámetro enmantecado. Dale 3 golpes y cocina en el horno precalentado a 160ºC durante 45 minutos.
Cubierta:
- Mezcla manteca blanda con azúcar impalpable y luego comienza a batir.
- Suma leche de coco y queso crema bien firme. Vuelve a mezclar y listo.
- Cuando el budín de coco esté frío, comienza a decorarlo con la cubierta, escamas de coco tostadas y virutas de chocolate blanco.