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Budín "Tom Cruise" de coco y chocolate blanco: la receta de Estefi Colombo riquísima y húmeda

Estefi Colombo nos enseña a preparar una de las recetas más buscadas: el budín "Tom Cruise" de coco y chocolate blanco

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El budín Tom Cruise es una receta simple de coco y chocolate blanco.

El budín "Tom Cruise" es una receta simple de coco y chocolate blanco.

El budín de coco y chocolate blanco es un postre mítico que regala Tom Cruise a todos sus amigos para Navidad. Es una de las recetas más ricas, húmedas y sabrosas para este otoño. Te dejamos la versión de la cocinera Estefi Colombo.

La reconocida pastelera y cocinera argentina compartió en sus redes sociales los ingredientes y el paso a paso de uno de los budines más ricos para disfrutar en otoño o en cualquier ocasión especial. ¡Vamos a la receta!

budin tom cruise coco chocolate (1)

Receta de Estefi Colombo: Budín "Tom Cruise" de coco y chocolate blanco

Ingredientes:

Budín:

  • Harina 0000, 390 g
  • Sal, 1 pizca
  • Polvo para hornear, 1 cda.
  • Azucar, 350 g
  • Manteca blanda, 200 g
  • Huevos, 6 u
  • Esencia de vainilla
  • Leche de coco, 150 ml
  • Crema de leche, 130 ml
  • Chocolate blanco cobertura derretido, 150 g
  • Coco rallado, 150 g

Cubierta:

  • Queso crema tipo americano, 180 g
  • Manteca, 70 g
  • Azucar impalpable, 120 g
  • Leche de coco, 2 cdas.
  • Coco en escamas tostado
  • Chocolate blanco rallado
Embed - Estefi Colombo on Instagram: "Budín “Tom Cruise” de Coco y Chocolate Blanco Hacemos el mítico budín que regala Tom Cruise, pero versión mega húmeda. Lo resolvés en un toque porque usé el Mixer de 220w y 16.000 rpm (el más potente lejos). Con las 8 velocidades y las cuchillas de acero, la mezcla queda perfecta en segundos. Ingredientes Budín Harina 0000 390 g Sal pizca Polvo para hornear 1 cda Azucar 350 g Manteca blanda 200 g Huevos 6 u Esencia de vainilla Leche de coco 150 ml ( pueden usar leche de Crema de leche 130 ml Chocolate blanco cobertura derretido 150 g Coco rallado 150 g - Cubierta Queso crema tipo americano 180 g Manteca 70 g Azucar impalpable 120 g Leche de coco 2 cdas Coco en escamas tostado y chocolate blanco rallado para decorar. #receta #recetas #recetasfaciles #pastry #recipeoftheday"
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Cómo preparar la receta del budín "Tom Cruise", paso a paso

Budín:

  1. Primero, en un bol, coloca la manteca blanca con el azúcar y comienza a cremar con un mixer. Perfuma con esencia de vainilla y agrega los huevos a temperatura ambiente. Vuelve a mixear.
  2. A continuación, cuando la preparación esté bien unida, suma leche de coco, crema de leche y chocolate blanco derretido. Vuelve a mixear.
  3. Agrega los ingredientes secos como la harina 0000, coco rallado, polvo para hornear y una pizca de sal. Integra con una espátula.
  4. Lleva la mezcla del budín a un molde de 26 cm. de diámetro enmantecado. Dale 3 golpes y cocina en el horno precalentado a 160ºC durante 45 minutos.

Cubierta:

  1. Mezcla manteca blanda con azúcar impalpable y luego comienza a batir.
  2. Suma leche de coco y queso crema bien firme. Vuelve a mezclar y listo.
  3. Cuando el budín de coco esté frío, comienza a decorarlo con la cubierta, escamas de coco tostadas y virutas de chocolate blanco.

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