Cómo hacer la Torta Matilda: la receta de la película bien chocolatosa, cremosa y en 45 minutos

Esta torta es una de las recetas populares que fue inspirada por una escena de la película Matilda, en la que los compañeros de Bruce lo alientan a comerse una gran porción de este postre chocolatoso. También llamada pastel delo Diablo, es muy económica y fácil de preparar para cualquier ocasión especial.
La escena de la película Matilda donde la directora del colegio desafía a Bruce a comerse un pastel gigante mientras que sus compañeros lo alientan a coro "Bruce, Bruce" cuando ven que no puede seguir, es recordada por todos. De ahí, nació una de la recetas con chocolate más irresistibles.
Receta para hacer la torta Matilda
Con ingredientes sencillos, puedes preparar esta delicia en 45 minutos y para 6 comensales.
Ingredientes:
Para el bizcocho:
- 80 g de azúcar
- 50 g de cacao dulce
- 85 g de harina blanca (la puedes reemplazar por harina de avena o harina de almendras)
- 50 g de manteca
- 1 huevo
- 1 cda. de escencia de vainilla
- 100 ml de leche
- 100 cc de café
- 1/2 cda. de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Para el relleno:
- 3 cdas. de dulce de leche
- 1 cda. de chocolate para cobertura
Cómo preparar la receta de la torta Matilda, paso a paso
- Primero, mezcla el azúcar con la harina y el cacao, el polvo de hornear y la pizca de sal. Añade el huevo y la manteca derretida.
- Luego, agrega el café caliente y la leche y bate la preparación. Quedará algo líquida (eso hará que quede húmeda).
- Engrasa un molde con aceite o manteca y cacao. También, precalienta el horno a temperatura media, es decir, a 180°C.
- Vuelca la preparación en el molde y cocínala en el horno por 25 minutos. Notarás que el bizcocho está cocido si al pincharlo con un palillo o cuchillo no quedan restos de la masa. Déjalo enfriar.
- Una vez frío, corta el bizcocho en 3 capas para poder formar la torta Matilda.
- Para preparar el relleno, mezcla el dulce de leche y el chocolate. Si el chocolate no está blando, derrítelo en el microondas en intervalos de 20 segundos, revolviendo hasta que se funda por completo, o a baño María.
- Unta las capas de tu torta Matilda con el relleno de chocolate y dulce de leche a medida que las superpones capas.
- Una vez terminada, tápala y resérvala en la heladera para que las capas acaben de asentarse y puedas disfrutarla fría.
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Si quieres presentar la torta Matilda para cumpleaños o te parece que no tiene suficiente chocolate, puedes cubrirla con la misma preparación del relleno.