Cómo hacer coquitorta de limón: la receta del postre delicioso que reemplaza la chocotorta

Galletitas: 2 o 3 paquetes de galletitas de coco (las clásicas redondas).

El relleno: 500g de dulce de leche (opcional si querés la versión clásica, pero la tendencia viral usa una mezcla de leche condensada y jugo de limón ).

). La crema: 400g de queso crema firme (tipo Philadelphia o un buen mascarpone).

Extra: ralladura de limón y un chorrito de leche o almíbar para humedecer las galletitas.

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Receta de coquitorta de limón, ingredientes

La crema mágica: en un bol, mezclá el queso crema con la leche condensada (o azúcar impalpable si preferís menos dulzor) y el jugo de dos limones. Batí hasta que tome una consistencia sostenida. La acidez del limón hará que la mezcla espese casi mágicamente. El armado: prepará un molde (si es desmontable, mejor). Pasá las galletitas de coco rápidamente por leche fría y hacé una base compacta. Capas y más capas: intercalá una capa generosa de la crema de limón con una capa de galletitas. Repetí el proceso hasta completar el molde o quedarte sin ingredientes. El toque final: para decorar, podés usar galletitas trituradas por encima y mucha ralladura de limón fresca para realzar el aroma. Frío extremo: el secreto de la coquitorta es la paciencia. Llevalla a la heladera por un mínimo de 4 a 6 horas (lo ideal es de un día para el otro) para que las galletitas absorban la humedad y la consistencia sea perfecta.

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Por qué es tendencia esta receta

La clave del éxito en redes sociales como Instagram y TikTok reside en el contraste: el sabor tropical y dulce del coco de las galletitas se corta perfectamente con la acidez del limón. Es un postre "limpia paladar", menos pesado que la versión de chocolate y dulce de leche, y visualmente muy tentador.

Si buscás un postre rico, económico y que no falle, la Coquitorta de limón es la respuesta. ¡Animate a probarla!