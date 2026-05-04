Cómo hacer pollo a la cacerola: la receta rápida y fácil para la mesa familiar

En épocas donde el reloj nos corre y la economía nos exige cuidar el bolsillo, esta receta de pollo se erige como una solución perfecta. Rinde, abriga el cuerpo en estos primeros días frescos del otoño y, lo más importante, siempre saca una sonrisa en la mesa.

Aquí te compartimos la receta definitiva para que el pollo te quede tierno, la salsa espesa y el sabor, inolvidable.