Cómo hacer malfattis de espinaca y ricota: la receta de las pastas caseras que nunca fallan

Su nombre lo dice todo: malfatti significa literalmente "mal hechos" en Italia. A diferencia de los ñoquis o los sorrentinos, esta receta no busca la simetría ni la perfección visual.

Su encanto radica justamente en su forma irregular y rústica. Pero que su nombre no te engañe; lo que tienen de "desprolijos", lo tienen de sabrosos. Son bocados tiernos, ligeros y que, si se hacen bien, se deshacen en la boca.