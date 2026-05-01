Cómo hacer medialunas de manteca caseras: la receta para el desayuno o la mediatarde

Aunque muchos creen que lograr esa textura esponjosa por dentro y almibarada por fuera es exclusividad de los panaderos profesionales, la reconocida influencer gastronómica Paulina Cocina demostró que es totalmente posible lograr un hojaldre perfecto en nuestra propia casa.

Para todos los que quieran poner las manos en la masa y sorprender a la familia con esta receta, solo hay que tomar la decisión y esperar el resultado final, para dar el primer bocado, ese que hace que cada minuto invertido haya valido la pena.