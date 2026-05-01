Cómo hacer medialunas de manteca caseras: la receta para el desayuno o la mediatarde

No hay aroma más tentador que el de unas buenas medialunas de manteca recién salidas del horno, hechas con una receta que lleva ingredientes que uno puede llegar a tener en la alacena de la casa, se realizar en pocos pasos y el resultado es realmente espectacular.
Aunque muchos creen que lograr esa textura esponjosa por dentro y almibarada por fuera es exclusividad de los panaderos profesionales, la reconocida influencer gastronómica Paulina Cocina demostró que es totalmente posible lograr un hojaldre perfecto en nuestra propia casa.
Para todos los que quieran poner las manos en la masa y sorprender a la familia con esta receta, solo hay que tomar la decisión y esperar el resultado final, para dar el primer bocado, ese que hace que cada minuto invertido haya valido la pena.
Receta de medialunas de manteca, ingredientes
Estos son los ingredientes que se necesitan para elaborar 24 medialunas pequeñas:
- Harina 0000: 1/2 kg
- Leche: 225 cc.
- Levadura: 25 gr.
- Huevo: 1 unidad
- Azúcar: 100 gr.
- Miel: 15 gr. (una cucharada)
- Sal: 15 gr.
- Manteca: 200 gr.
- Harina extra: 25 gr. (para el empaste)
Receta de medialunas de manteca, paso a paso
- El inicio de la masa: en un recipiente, disolver la levadura con la leche apenas tibia (si está muy caliente, arruinará la levadura). En un bol grande, volcar el medio kilo de harina y hacer una "corona" o hueco en el centro. Colocar la sal por el lado de afuera de la corona para que no toque la levadura directamente.
- La mezcla: en el hueco central, añadir el azúcar, el huevo, la cucharada de miel y la leche con la levadura. Batir desde el centro hacia afuera con un tenedor para ir integrando todo de a poco. Una vez formado el bollo, amasar en la mesada entre 5 y 10 minutos. Quedará una masa pesada. Tapar con un repasador y dejar reposar.
- El empaste: en otro bol, mezclar los 200 gramos de manteca pomada (a temperatura ambiente) con los 25 gramos de harina extra hasta integrar completamente.
- El armado del hojaldre (la clave del éxito): estirar la masa descansada con un palo de amasar hasta que quede finita. Colocar el empaste de manteca en el medio y envolverlo doblando la masa como si fuera un paquete, asegurando que la manteca no se escape. Llevar a la heladera envuelto en papel film entre 30 y 60 minutos.
- Los dobleces: sacar de la heladera, espolvorear la mesada con harina y estirar la masa en forma rectangular sin desarmar el paquete. Volver a doblar en tres partes y llevar nuevamente a la heladera. El gran truco: este proceso de estirar, doblar y enfriar se debe repetir 4 veces en total.
- El corte y la forma: una vez listo el hojaldre, estirar la masa por última vez hasta que tenga unos 4 o 5 milímetros de grosor. Cortar en triángulos. Para armar la medialuna, enrollar cada triángulo desde la base hacia la punta y luego curvar los extremos.
- El levado y horneado: colocar las medialunas en una placa previamente enmantecada, apretando apenas las puntitas contra la fuente para que no se levanten. Dejar levar en un lugar cálido durante 40 minutos. Luego, pincelarlas con huevo batido y llevar a horno precalentado a 200º C durante unos 30 minutos o hasta que estén bien doradas.
- El toque de panadería: mientras se hornean, preparar un almíbar rápido hirviendo partes iguales de azúcar y agua durante 3 a 4 minutos. Apenas salgan las medialunas del horno, pincharlas levemente con un escarbadientes y pincelarlas abundantemente con el almíbar. ¡Brillo, humedad y un sabor inigualable!