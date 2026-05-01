Cómo hacer rosquitas caseras: una de las recetas de la abuela con 7 ingredientes y un sabor especial

Las rosquitas caseras, también conocidas como rosquitos, son una de las recetas tradicionales que pasan de generación en generación gracias a su sabor y su simpleza. De origen español, este postre logró instalarse con fuerza en la cocina argentina de las abuelas, destacándose por su textura esponjosa, su clásica forma de rosca y ese inconfundible aroma a anís que las vuelve irresistibles.
Este postre se caracteriza por ser un bizcocho suave, tierno y muy fácil de hacer. Entre las recetas dulces más prácticas, no requiere ingredientes complejos ni técnicas elaboradas: con harina, levadura, leche, azúcar y huevos podés preparar rosquitas perfectas en casa. El anís es el toque distintivo de estos rosquitos, aunque también se puede reemplazar por ralladura de naranja o limón para variar el sabor.
Si buscas recetas rápidas, económicas y rendidoras, las rosquitas son una opción ideal. En solo 25 minutos podés tener listo este postre casero, dorado y esponjoso, perfecto para disfrutar en cualquier momento del día y compartir en familia.
Receta para hacer rosquitas caseras
Ingredientes:
- 2 tazas de harina de trigo
- 1/2 taza de azúcar
- 2 huevos
- 1/4 taza de aceite de oliva
- 1/4 taza de leche
- 1 cda. de anís en grano (opcional)
- 3 cdtas. de levadura fresca
- 1 pizca de sal
Cómo hacer rosquitas caseras, la receta paso a paso
- Primero, en una olla, calienta la leche a fuego bajo y agrega el anís. Cuando adquiera sabor y aroma, cuela la leche para retirar los granos. Agregar anís es opcional, pero queda delicioso.
- En otro recipiente, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y agrega aceite de oliva y la leche infusionada.
- En un bol, tamiza la harina y la sal. Haz un hueco en el centro para colocar la levadura hidratada junto con la preparación anterior. Integra todos los ingredientes hasta formar una masa suave.
- Por último, dales forma a las rosquitas caseras y colócalas en una sartén con abundante aceite caliente. Estarán listas en 10 minutos. Si quieres, una vez cocidas, puedes espolvorearlas con azúcar impalpable.
Las rosquitas caseras son un clásico del desayuno y la merienda, de esos sabores que remiten directo a la cocina de las abuelas. Fáciles de preparar en casa, son ideales para disfrutar en familia y compartir momentos simples pero especiales.
Acompañan a la perfección el mate, el té o el café, y pueden llevar un toque extra si se bañan en chocolate o se cubren con un delicado glaseado que suma sabor y textura.