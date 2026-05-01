Cómo hacer rosquitas caseras: una de las recetas de la abuela con 7 ingredientes y un sabor especial

Este postre se caracteriza por ser un bizcocho suave, tierno y muy fácil de hacer. Entre las recetas dulces más prácticas, no requiere ingredientes complejos ni técnicas elaboradas: con harina, levadura, leche, azúcar y huevos podés preparar rosquitas perfectas en casa. El anís es el toque distintivo de estos rosquitos, aunque también se puede reemplazar por ralladura de naranja o limón para variar el sabor.

Si buscas recetas rápidas, económicas y rendidoras, las rosquitas son una opción ideal. En solo 25 minutos podés tener listo este postre casero, dorado y esponjoso, perfecto para disfrutar en cualquier momento del día y compartir en familia.